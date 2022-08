Fortu: «Seguro que Rosalía no ha visto un concierto de Obús»

Fortu y «La Mari», su madre, se han convertido en todo un fenómeno en las redes sociales gracias a su espontaneidad y su divertida relación de amor-odio. Tanto es así, que acaban de publicar su primer libro “A comer, ¡cojones!” (Arcopress) para alegría de sus miles de seguidores donde amén de recetas, el cantante de Obús recuerda sus años de carretera, nos cuenta anécdotas vividas con otros cantantes... y nos permite entrar en la intimidad de su hogar junto a su mujer y su madre. Con los tres, mantenemos una charla imposible presidida por la zapatilla voladora de Mari.

De referente rockero a maestro de los fogones... ¡Te parecerá bonito hacerle la competencia de Arzak o a Dabiz Muñoz!

Fortu: Ya me gustaría a mí ser competencia de estos dos maestros de la cocina (jajaja).. eso sí, soy un poco más divertido.

La Mari: ¿Qué divertido ni qué narices? Tú lo que eres un tonto del bolo, aunque seguro que cantas mejor que ellos

Yoli: Ya empezamos, y es la primera pregunta, a ver como terminamos

Y por si fuera poco... ¡explotas a una anciana, que para colmo es tu propia madre! (jajaja)

F.: Lo primero no es una anciana, es una mujer con 88 años pero con una vitalidad y un humor de una chavalita de 20 años, además ¡la que me explota es ella a mí! Si no hago las cosas como ella quiere -que es nunca- me arrea con la zapatilla como si tuviera cinco años. Si Yoli y yo llegamos tarde, nos espera en el sillón con el rodillo. ¡Es una sargento semana!

M.: ¡Serás embustero! Yo no me enfado... simplemente te reconvengo cuando las cosas no las haces como Dios manda, ¡leche! Que yo te he criado muy bien para que no seas un Adán.

Te has reinventado junto a tu mujer y tu madre y os habéis convertido en influencers... ¿cómo nació la idea?

F: Nació de Yoli que dijo, “como siempre estáis de cachondeo, ¿por qué no os grabo haciendo el tonto y así nos reímos todos?”.

Y: Así fue. Alguien tenía que dirigir este circo

M: ¡Que no es ningún circo!...Ahora estos dos se quieren apuntar el éxito de la Mari, ¡cojones!

Yoli, ¿cómo les aguantas? Además rompes el tópico de la mala relación entre nuera y suegra

Y.: La verdad es que no lo sé ni yo misma porque vaya tela, desde que se levantan andan como el gato y el ratón. Respondiendo a tu pregunta, me llevo muy bien con Mari porque es muy abierta y es muy fácil de entenderse con ella

F.: ¡Pero que pelota que eres! (risas)

M.: No es peloteo, es la verdad, ¡como tú no te llevas bien ni contigo mismo...!

Después del éxito que está teniendo el libro, confesad ¿Quien guisa mejor?

F.: ¡Yo! Con diferencia

M.: ¡Di que no! Lo que pasa es que, a mis años, ya no me dejan casi porque hay que estar mucho tiempo de pie, pero cuando me meto, lo hago mejor que él y que todos juntos.

F.: Miente. Aunque reconozco que, de los tres, quien mejor guisa es Yoli, mi mujer.

Y.: ¡Hombre! Por primera vez dices una verdad

Desempata entre estos dos, Yoli... ¿Quién hace tu plato favorito?

Y.: El potaje de mi suegra me tiene enamorada y no es adulación.

F.: ¿Dónde está la pelotita, aquí o allí? Me parto y me mondo

M.: Mira que es envidioso este niño..

Por cierto: ¿qué plato les guisaríais a los políticos para que se pongan de acuerdo?

F.: ¡A los políticos ni agua! Nos mienten y me fio muy poco. Aunque no todos sean malos, hay mucho corrupto. Hay más clase política que ciudadanos. Cuando era más joven apoyaba la política pero me ha demostrado que el que entra a gobernar entra con los bolsillos vacíos...

M:... y sale con ellos llenos, y sus pagas para toda la vida. Que se dejen la piel, como mi hijo en la carretera. ¡Son unos mentirosos! Pero no escarmentamos.

F.: Mamá, no te metas con los políticos, déjalos que se críen. Tiene que haber gente gobernándonos, porque si no esto sería una anarquía, pero que haya menos, ¡que esto es una sangría!

M.: eso digo yo, ¡cojones!

Mari, ¿qué te parece firmar más autógrafos que tu propio hijo?

M.:Pues muy bien. Porque la edad no tiene que ver con querer divertirse y pasárselo bien. Y más con el “bicho” que nos ronda, las guerras, el problema del gas que dicen que va a venir... ¡estamos hasta los cojones! (puedo decir esa palabra aquí, ¿no? Porque está en el diccionario y la repetía ese escritor tan palabrotero que ganó muchos premios).

F.: Y si no la puedes decir, la vas a decir porque es tu palabra preferida.

Ahora que no nos oye nadie, Mari... ¿cuántos tacos suelta al día?

M.: Muchos, muchísimos. Siempre he tenido la misma boca pero tampoco creo que ofenda a nadie. Además, como mis hijos no dicen palabrotas, ya las digo yo por ellos.

Cuando grabáis los vídeos para Instagram, ¿tu hijo te hace repetir muchas tomas?

M.: Alguna vez me hace repetir, pero yo le sigo regañando, tirándole del pelo y dándole capones como cuando era un crío. ¡Es que es muy desobediente y no me hace caso! (risas)

Fortu ¿Cada día hacéis la comida, pensando en lo que grabaréis al sentaros en la mesa?

F.: No, no. Guisamos como cualquier familia y cuando nos sentamos se nos ocurre grabarlo... ¡y lo que salga! Hacemos lo que haría cualquier familia con guasa. Nada está preparado. Solo repetimos si nos equivocamos.

En el libro, además de recetas cuentas muchas anécdotas vividas en la carretera, después de tantos años como rockero. Por ejemplo, que el logo de OBUS fue un diseño de Tino Casal...

F.: Por supuesto, fue idea de él y me siento muy orgulloso de todo lo que me enseñó, era un hombre muy creativo lleno de ricas ideas.

¿Qué os dice la gente que ve los vídeos en redes y ha leído vuestro libro?

F.: La mayor parte de los comentarios son para la Mari. No es porque yo sea su hijo, pero es que es adorable, atómica. Única. Además es muy rápida de reflejos y muy natural.

M.: Yo soy muy clara, no hay guion y digo lo que pienso, siempre. Creo que mis seguidores me aprecian y se dan cuenta de que lo que digo es sin echar mentiras, conforme lo siento.

F.: La metí de telonera... y ahora el telonero soy yo. Es una súperestrella.

Mari: ¿Te gusta la música de tu hijo?

M.Yo soy más de copla, pero me gusta lo que canta mi hijo e incluso lo tarareo cuando estoy regando las plantas o haciendo la comida.

F.: La Mari es de copla... y de copas

M.: ¡Claro! Me gusta mi cervecita, “cojones”. Como Dios manda. Con un pinchito, y me animo

Además se te presenta un verano de muchos conciertos... porque tú no has colgado la Fender, ¿verdad?

Después de dos años sin poder trabajar por la pandemia, hemos salido con mucha fuerza y mucha participación por parte de nuestro público

Fortu: ¿volverás a un reality, o ya te has cansado? -te lo digo porque acaba de terminar Supervivientes y quizá lo eches de menos-.

F.: Adoro los realitys, especialmente Supervivientes porque soy de retos. Cuando hice lo de los trampolines tenía un vértigo de muerte y mira... Si vuelven a llamarme, y mi perfil encaja, me volveréis a ver, seguro. Aunque mi sitio natural, después del libro, estaría en MasterChef.

M.: Muy bien dicho, ¡cojones!

Rosalía lo está petando con su “Motomami”... ¿Irías a verla a un concierto?

F.: Seguro que Rosalía no ha ido a un concierto de Obús, yo respeto e iría a verla, cuando haga un concierto con músicos. Rosalía es inteligente y seguro que la próxima temporada mete músicos en directo. Mi pregunta para ella sería: ¿Irías a ver un concierto de Obús?

Por último: Decidme cuál es vuestro plan estrella para una tarde de verano...

Y.: En la playa en una tumbona bajo una sombrilla con la brisa del mar y un mojito.

F.: Yoli te ha faltado una guitarra, buena música y los amigos

M.: Pues yo con la compañía de mis hijos, mis nueras, mi yerno y mis nietos, comiendo una buena barbacoa, ¡cojones!