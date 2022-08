Elvis Presley: el rey de las plataformas

Elvis Aaron Presley murió hace ahora 45 años, el 16 de agosto de 1977, pero el Rey del Rock no se fue. Sigue vivo. Sobre todo después del estreno del reciente «biopic» del director Baz Luhrmann, que se convertía al inicio de este verano en la producción más vista en las salas de Estados Unidos y que ha demostrado a todos que la leyenda del rock and roll no es una cosa del pasado, sino que está vivo y que continúa siendo, más allá de su legado, una máquina perfecta de fabricar dinero.

La cinta ha recaudado 237,8 millones de dólares cuando el presupuesto final de su realización era de alrededor de 85 millones. El preestreno de la película tuvo lugar en el Festival de Cine de Cannes, augurando ya el éxito al que estaba destinado después del lanzamiento oficial. La película «Elvis» se ha convertido ya en la segunda biografía musical más taquillera de toda la historia reciente, por detrás de «Bohemian Rhapsody» (2018), y en la séptima producción australiana con mayor recaudación de todos los tiempos.

Desde su estreno, el Rey de Rock & Roll ha demostrado que, a pesar de haber fallecido hace décadas, su legado permanece y que su capacidad para conseguir fieles sigue siendo la misma que tuvo al inicio de su carrera. Una prueba de lo que decimos es que la película salió victoriosa en la especial contienda cinematográfica que mantuvo con otra de las grandes producciones de la temporada que ha llegado a la gran pantalla y superó en la taquilla a Tom Cruise con su todopoderosa «Top Gun: Maverick», situándose en un aclamado primer lugar en las listas de venta de las salas de cine de Norteamérica. Pero Elvis Presley no se puede limitar únicamente a eso.

Durante el primer fin de semana del lanzamiento del filme, las visualizaciones de los vídeos y las actuaciones de Elvis se dispararon de una manera insospechada. Sobre todo los que se conservan de su espectacular regreso en 1968, que es uno de los momentos que mejor explica el trabajo reciente de Luhrmann. De hecho hasta se multiplicaron por cinco sus reproducciones, de una manera especial su célebre canción «Jailhouse Rock», uno de los grandes temas del cantante y todo un mito de la música.

Parece ser que este estreno cinematográfico no solo ha redescubierto la figura de Elvis Presley, que andaba algo olvidada. También la ha recuperado para los más jóvenes, ha reactualizado su imagen, que parecía anclada al pasado, y ha dado un nuevo impulso a su legado musical, uno de los mejores que ha habido. También ha conseguido que sus cifras se disparen en toda clase de plataformas, lo que ha traído un imprevisto efecto colateral para Elvis: su patrimonio, valorado hasta ahora en alrededor de unos 500 millones de dólares, se ha duplicado y se estima que hoy en día ronda los mil millones.

El filme también ha logrado que Elvis Presley obtuviera alrededor de 1,9 millones de oyentes más al mes en Spotify, la mayor plataforma musical del mundo, desde que la cinta llegó a los cines. La compañía musical, que ofrece contenido por streaming, reveló también que los éxitos del cantante estadounidense superan los 1.000 millones de reproducciones. Es decir, lo equivalente a 4.000 años de streaming. Y hay más. En YouTube las búsquedas y las reproducciones de sus vídeos rondan ahora los 43 millones.

Un triunfo también en Google

A este fenómeno no escapa ni siquiera Instagram, algo insospechado. Ahora el norteamericano tiene alrededor de 63 millones de seguidores en esta plataforma, lo que supone otra medalla en su pechera. La búsqueda automática en Google del Rey del Rock ofrece, además, más de 113 millones de resultados en menos de medio segundo. Todo esto supone el verdadero retorno del Rey del Rock a lo más alto.

El debut en taquilla no mentía y emitía señales claras. Ya daba a entender a todos, desde el comienzo, lo que iba a suceder. El último fin de semana de junio, la película generó más de 31,1 millones de dólares en un total de 3.906 salas de cine de Estados Unidos. Además, la crítica dedicaba grandes elogios a la interpretación del protagonista, al diseño del vestuario que se ha escogido y, sobre todo, el montaje de las secuencias musicales de la película, de lo más valorado hasta hoy. Canciones como «Jailhouse Rock» o algunas de sus célebres actuaciones como «Viva Las Vegas» gozan de repente de nueva vida.

Pero el Rey del Rock también sabía mostrar su lado más tierno a través de melodías romanticonas que han quedado para la posteridad, como «Love Me Tender» o «Can´t Help Falling in Love», y que en estos momentos ha vuelto a resucitar para todos. «Burning Love», que deja ver el rock and roll al más puro estilo Elvis, está de actualidad, al igual que la más clásica y formal «If I Can Dream». Sin olvidar, por supuesto, «Suspicious Minds», una de las más replicadas y cantadas por el público ayer y también de hoy gracias al estreno de esta película.

Mansión de Elvis Presley FOTO: Getty Images

Lo que se sabe de momento es que «Can´t Help Falling in Love» es, indiscutiblemente, la canción de Elvis Presley más escuchada por sus seguidores, con más de 90 millones de reproducciones. Le siguen de cerca el inolvidable «Suspiciuos Minds», con 69 millones, y «Jailhouse Rock», con otros 68 millones. Estas dos canciones tienen su momento especial en la cinta de Lurhmann. Y una curiosidad: Suecia, Reino Unido, Chile, Islandia y los Países Bajos concentran, por este orden, sus mayores seguidores, por delante del país natal del artista estadounidense.

Horas de maquillaje

El filme narra la vida del icono estadounidense de la música, interpretado por Austin Butler, que ha recibido toda clase de elogios por su trabajo, desde su infancia hasta convertirse en una estrella de rock y del cine en la década de los 50, aunque también deja un espacio al personaje del que fue su mánager, el coronel Tom Parker, al que da vida Tom Hanks, que tuvo que invertir entre tres y cinco horas diarias con los equipos de maquillaje, peluquería y prótesis durante el rodaje para transformarse en el papel. La estrella del rock mantuvo una relación muy complicada con su representante que se prolongó durante más de veinte años, desde su ascenso a la fama hasta su superestrellato sin precedentes. La felicidad de Presley, sin embargo, se muestra a través de su matrimonio de seis años con Priscila, una de las personas más influyentes de la vida del afamado artista. Millones de fans de todos los rincones del mundo replican, casi un siglo después de su nacimiento, el icónico baile de piernas de Elvis Presley. Los más jóvenes, sin haberle conocido en vida, se apoderan de su imagen en filtros de redes sociales como Snapchat, usan su típica vestimenta en fiestas de disfraces o interpretan alguna de sus legendarias canciones para conquistar a sus almas gemelas.

El cantante y actor estadounidense nació con un talento innato en una pequeña población de Misisipi, que le vio crecer, aunque se crió y pasó gran parte del resto de su vida en Memphis, en el estado de Tennessee, ciudad famosa por las influyentes variedades de blues, soul y rock and roll que se originaron allí y donde no sólo Elvis Presley, sino también B.B. King y Johnny Cash, grabaron sus álbumes en los legendarios estudios de Sun Studio.

Elvis Presley en su mítico concierto de 1968

En la actualidad, la ciudad de Memphis recibe en la mansión Graceland –la que fuera residencia familiar de los Presley y donde fue enterrado el Rey del Rock tras su muerte– a millones de visitantes cada año, habiéndose convertido en una de las atracciones más populares de la zona y de todo el país, al considerarse la meca del artista mundialmente conocido. La única hija de Elvis, Lisa Marie Presley, heredó la propiedad después de la muerte de su padre en 1977, abriéndola al público como casa-museo en 1982. Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos una década más tarde, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2006. Graceland compite, con más de 650.000 visitantes al año, con otros dos lugares emblemáticos de Estados Unidos: la Casa Blanca, residencia de los presidentes estadounidenses en Washington, y el Castillo Hearst, en California, ahora considerado un parque estatal.

Elvis murió por «fallo cardíaco», cayendo desplomado al suelo en uno de los baños de su casa. Estaba solo, así que tardaron varias horas en encontrarlo y, cuando lo trasladaron al Hospital Baptist Memorial, poco pudieron hacer por su vida. El Rey del Rock había sufrido un ataque al corazón, fruto de sus múltiples problemas de salud y fuerte adicción a las drogas. Consumía desde hacía años opiáceos que conseguía de prescripciones médicas. Aunque, paradójicamente, Elvis había recibido, de manos del mismísimo presidente de Estados Unidos Richard Nixon, una placa honorífica del Departamento de Narcóticos y Drogas Peligrosas con la intención de ayudar a mantener a los más jóvenes alejados de los estupefacientes. Los últimos meses de la estrella mundial del rock estuvieron marcados por diversos excesos y las malas compañías, llevándole a la decadencia hacia el final de sus días. Elvis murió a los 42 años aparentando estar más cerca de la vejez que de la flor de la vida. Sobrepeso, fatiga y muchos esfuerzos desmesurados sobre el escenario para que su voz no se le apagara, le pasaron una factura. Pero nada de eso ha hecho que su estrella se apague. Al menos, hasta hoy.