Crítica de “Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?”: tolerancia 0 ★☆☆☆☆

Dirección: Philippe de Chauveron. Guion: Guy Laurent y Philippe de Chauveron. Intérpretes: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun. Francia, 2021. Duración: 98 minutos. Comedia.

Las terceras partes siempre son peores, más si cabe con un original que ya era puro material de derribo. Por si no hubiera agotado el arsenal de chistes (malos) sobre estereotipos raciales, prejuicios morales y suegros coñazo, “Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?” reincide en la parodia del francés de clase media-alta, católico, degaullista y de provincias, cuya visión del mundo se reduce a dudar si vota a Macron o a LePen, a escribir libros autopublicados que no le interesan a nadie y a quejarse de sus cuatro yernos, que son, recordemos, un árabe, un judío, un chino y un negro.

La variación sobre las dos anteriores entregas es mínima: el pretexto argumental -la celebración del cuarenta aniversario de bodas del matrimonio protagonista- desata la reunión de todos los consuegros en un mismo espacio-tiempo, lo que intenta demostrar que el choque cultural y la xenofobia no es solo patrimonio de los franceses sino del mundo entero. A quien le haga gracia, a estas alturas, que Jesús sea africano, que todos los chinos sean intercambiables (total, tienen los ojos rasgados) o que un judío y un árabe reproduzcan el conflicto palestino en el jardín colindante de sus casas, puede encontrarle el punto a la película, sobre todo teniendo en cuenta que ningún chiste pretende incomodar sino vender un discurso de tolerancia e integración. Pero las imágenes no mienten y, aunque el restablecimiento del ‘status quo’ depende del elogio a la convivencia, lo que queda es la fotografía social de la ignominia.

Lo mejor

Albergar la esperanza de que no haya una cuarta parte.

Lo peor

Difícil decidir entre sus penosos chistes sobre estereotipos raciales o su forzadísimo discurso sobre la tolerancia.