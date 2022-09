Un manifiesto denuncia la “ausencia de neutralidad” y el “evidente sesgo” de Wikipedia

Una larga lista de intelectuales, políticos, personalidades de la cultura y el pensamiento han suscrito un manifiesto que denuncia la “ausencia de neutralidad” y el “evidente sesgo” de las publicaciones de Wikipedia, que recibe 36 millones de visitas diarias, y que ha adquirido relevancia en el ámbito académico, ya que los estudiantes de todas las áreas la incorporan entre sus materiales de aprendizaje.

“Cierto es que Wikipedia no es una fuente primaria, pero en la medida en que su finalidad es, según ellos mismos manifiestan, compendiar el conocimiento, deviene indispensable que los datos e informaciones que se ofrecen en la misma sean veraces y ofrezcan un punto de vista neutral”, explica el manifiesto. Los firmantes recuerdan que la neutralidad constituye, de hecho, uno de los pilares que, según la propia Wikipedia, definen su carácter: “Wikipedia busca el punto de vista neutral, es decir, intenta conseguir que los artículos no aboguen por un punto de vista en concreto. Esto requiere ofrecer la información desde todos los ángulos posibles, presentar cada punto de vista de forma precisa, dotar de contexto los artículos para que los lectores comprendan todas las visiones, y no presentar ningún punto de vista como el verdadero o el mejor. Esto implica citar fuentes autorizadas que puedan verificarse siempre que sea posible, especialmente en temas polémicos”.

Los firmantes del presente manifiesto aseguran que, a pesar de las autoexigencias de neutralidad, las páginas webs de Wikipedia en español “son editadas por personas que, ocultándose tras cuentas anónimas de editor, aprovechan para realizar activismo político, bien sea incluyendo datos erróneos o falsos, bien seleccionando noticias de medios de comunicación con un claro sesgo político e ideológico, que remiten a informaciones controvertidas, tergiversadas, insidiosas o inexactas que, a todas luces, quiebran la exigencia de neutralidad” en la que se funda Wikipedia.

Entre los firmantes del manifiesto están: Adolfo Suárez Illana, Alberto Castillon, Albert Rivera Díaz, Álvaro Vargas Llosa, Cayetana Álvarez de Toledo, Cristian Campos, Daniel Lacalle Fernández, Federico Jiménez Losantos, Félix de Azúa, Francisco Sosa Wagner, Iván Espinosa de los Monteros, Joaquín Leguina, Jorge Vilches García, Juan Carlos Girauta Vidal, Lucía Etxebarria Asteinza, Marcos de Quinto Romero, Rafael Hernando y Toni Cantó, entre otros.

“Esta circunstancia ha sido puesta formalmente en conocimiento de Wikipedia por algunos de los firmantes, que hasta la fecha no se ha avenido a rectificar las informaciones inexactas o no neutrales a pesar de que, por un lado, inducen a error a las millones de personas que consultan de buena fe esa página web y, por otro lado, menoscaban gravemente el honor y la consideración personal y profesional de quienes firmamos este manifiesto”, aseguran estos intelectuales, que denuncian que esta falta de neutralidad tiene consecuencias en las “informaciones insidiosas y tergiversadas” que están teniendo en el ámbito académico. Incluso, lamentan, llegan a afectar de forma negativa en las calificaciones de los estudiantes.

“Por todo lo expuesto, consideramos fundamental que, por parte de Wikipedia, se adopten las medidas necesarias para evitar informaciones sesgadas, parciales, o erróneas, impidiendo que sus páginas sean vandalizadas por editores que, actuando como activistas políticos, persiguen predisponer a los lectores de la enciclopedia digital contra personajes de la esfera pública española e internacional”, critican estos firmante, algunos afectados personalmente.