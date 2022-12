Cristina Campos: “Me interesa el desgarro emocional de las mujeres cuando se enamoran”

Cristina Campos, flamante finalista del Premio Planeta con su novela “Historias de mujeres casadas”, irrumpió en la literatura desde el mundo audiovisual como directora de casting. Formada como guionista, escribir ha sido siempre una de sus pasiones. Sus novelas se adentran en el universo femenino, de ahí que recomiende la lectura de “Jane Eyre” de Charlotte Brontë, un clásico de la literatura inglesa, “que me conmovió hasta el llanto”, confiesa.

-¿Cómo lo descubrió?

-Me lo recomendó mi madre, lo leí y, a su vez, yo se lo recomendé a mi hija, es una novela que nos vamos transmitiendo de generación en generación, es un libro recomendable para todas las edades.

-¿Por qué lo elige?

-Porque me ha encantado siempre y porque con él descubrí la literatura, es una novela que me conmovió y a veces no es tan fácil hacerlo solo con la palabra, no es como el cine que cuenta con muchos recursos, la imagen, los actores, la música. La única herramienta que tiene un escritor es la palabra y “Jane Eyre” me emocionó, fue la primera vez que lloré con una novela. Es una historia de amor romántico, de amor verdadero a pesar de las circunstancias y, aunque fue publicada en 1847, sigue tocando la fibra sensible. Para mí es un clásico porque a pesar de que pasen los años, sigue conmoviendo.

-¿Qué motivo tendría una persona para acercarse a ella?

-Es una literatura sencilla escrita magistralmente, que te atrapa hasta la última página y no puedes dejar de leer. Yo creo que tiene un ritmo casi cinematográfico a pesar de ser de mitad del XIX, cómo presenta la situación, lo que vivieron todas estas mujeres. Yo pienso en la escritora, en las condiciones que escribían y la diferencia con el privilegio con el que yo escribo.

-Al igual que en su libro, las mujeres son las protagonistas.

-Es un tema que me estimula, me interesa la figura del “alter ego”, yo creo que Charlotte Brontë de alguna manera buscó ese otro yo de los escritores. También me interesa la literatura masculina escrita por hombres, aprendo mucho, pero como escritora soy más sensible al mundo de la mujer, cuando leí Jane Eyre siempre pensé que me gustaría escribir algo así, me interesa el mundo de la intimidad femenina, el desgarro emocional de las mujeres cuando se enamoran, ese amor tan puro, tan de verdad que lo llevarían todo hasta las últimas consecuencias por estar con el amor de su vida.

-¿Pueden escribir los hombres igual sobre el amor femenino?

-Evidentemente, no, así como para la literatura erótica no hace falta haberlo vivido, para escribir literatura intimista, como es “Historia de mujeres casadas” o “Jane Eyre”, tienes que haber atravesado por esos sentimientos, es difícil describirlos sin esa verdad. Quien ha vivido una infidelidad o una traición sabe lo desgarrador que es, o enamorarte de alguien cuando tienes otra persona al lado, me encantaría saber qué hay de Jane Eyre en la escritora, profundizar en la escritura biográfica, porque hay algo de esa verdad en la vida de los escritores, en ese “alter ego”, en volcar esos deseos ocultos que el escritor disfraza dentro de sus personajes.