Abierta al público la capilla ardiente de Itziar Castro

La capilla ardiente de la actriz Itziar Castro, fallecida el pasado viernes a los 46 años, quedó abierta esta mañana en la Sala Pal·ladius de Pallejà (Barcelona) "hasta que sea necesario", tal y como aseguraron a Ep fuentes de su agencia de representación.

El ataúd, con los restos mortales de la intérprete, permanece cubierto con una bandera LGTBI, acompañado de un atril con una fotografía de la actriz con el mensaje 'Solo quiero que, de vez en cuanto, os acordéis de mi' y rodeado por varias coronas de flores de familiares y amigos,

La capilla ardiente volverá a abrir este lunes entre las 9.00 y las 16.00 horas solo para familiares y allegados, y a partir de las 16.00 se celebrará la ceremonia, también íntima.

La madre de Itziar Castro, Lucía Rivadulla, se despide de su hija rota de dolor: "Realmente no me esperaba esta acogida" EUROPAPRESS

Los primeros en llegar al velatorio fueron sus padres, Manel Castro y Lucía Rivadulla. Su madre quiso hablar con le medios presentes en Pallejà y, entre lágrimas dijo "palabras, soy madre, y en este momento no las tengo". Lucía Rivadulla quiso mortrar su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido la familia tras el fallecimiento de Itziar: "Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella".

Castro falleció el viernes de madrugada en Lloret de Mar (Girona) durante unos ensayos de luz para una gala benéfica de natación sincronizada.