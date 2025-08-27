El actor Eusebio Poncela muere a los 79 años

El actor Eusebio Poncela ha fallecido a los 79 años. El intérprete, que nació en Madrid en 1945, fue un hombre poliédrico que destacó como actor, pintor, productor y guionista. Se formó sobre las tablas, en aquel teatro de las postrimerías del franquismo, y después pasó de manera inmediata a colaborar en series de éxito. Su nombre y su manera de meterse en los papeles lo convirtieron en uno de los nombres más representativos de la Transición y los primeros años de la democracia.

Su formación discurre a cargo de la RESAD y no tarda en obtener papeles en obras como "Mariana Pineda" de Federico García Lorca, "Romeo y Julieta". junto a María José Goyanes o "Marat-Sade" en la compañía de Adolfo Marsillach, uno de sus primeros éxitos. Pero sería el cine el que haría de él un rostro familiar gracias, sobre todo, a "Arrebato" (1979), de Iván Zulueta, "Matador" y, especialmente, "La ley del deseo", estas dos últimas de Pedro Almodóvar.