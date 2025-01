"Agua tofana", el veneno que acababa en Roma con los esposos maltratadores

Giulia Tofana no fue una química cualquiera. Nacida en Palermo en 1651, fue protagonista de una historia que no pasa desapercibida, pues fue responsable de cientos de muertes... pero bajo una explicación. Le venía de familia. LaTeofanía d'Adamo, en la ciudad siciliana, acusada y condenada por la muerte de su marido, a quien había envenenado. Giulia era consciente de que su madre no era ninguna desequilibrada, sino que había utilizado ese veneno como forma de acelerar el fin de su matrimonio, en el que sufría maltratos e infelicidad. Ante esto, Giulia lo vio claro: durante su vida ayudaría a más mujeres a escapar de las imposiciones matrimoniales, aunque no fuese de la manera más pacífica.