André Komatsu artista brasileño: “Madrid tiene movimiento y eso es muy bueno para los artistas”

De pequeño era tan inquieto que tuvo que cambiar de colegio en varias ocasiones. Recuerda que una vez bajando en un ascensor metió por la rejilla un destornillador y se ocasionó un electro shock de tal manera que con este suceso, olvidó el japonés y vio claro a partir de ese momento a lo que se dedicaría en la vida. La decisión fue al arte y no porque la parte estética fuera lo único que le atrajese, siendo que para Komatsu, por medio del arte también podía hacer política.

En un encuentro con el artista en Roma declaró para La Razón que la vida para los artistas en Brasil nunca ha sido fácil. Y sobre los mandatarios de su país comentó: “Son duros con los artistas”. A pesar de los obstáculos, él, por medio de su trabajo, quiere contar muchas cosas: “Actualmente el gobierno de Bolsonaro no da apoyos a la cultura, es muy diferente de lo que pasa aquí en Europa” destacó y continuó comentando sobre las ayudas: “Hablando con amigos me cuentan los apoyos que tienen en esta parte del mundo, en Brasil es diferente, seguramente porque los artistas con nuestras obras criticamos algunas de sus acciones“ confirma y añade: “Con el arte conectamos con diversos grupos sociales, con grupos culturales, con diferentes colectivos”.

André Komatsu en la Piazza Navona de Roma. Centro Cultural Brasil Alicia Romay

En la sede del Centro Cultura del Brasil en Italia, en plena Piazza Navona, André relató ampliamente sobre algunas de sus macro piezas expuestas en diversas partes del mundo. Habló durante su comparecencia de lo que el régimen de su país ha hecho: “Para mí es muy difícil no criticar al gobierno”. Habló de como son las jornadas de las personas que viven en las ciudades dormitorio en Brasil: “Las personas pasan 2 o 3 horas tomando autobuses, diferentes trenes y el metro para llegar a sus trabajos. Son 14 horas cada día para desplazarse, trabajar y regresar a sus casas”. Desde 2016 André ha decidido participar en diferentes movimientos sociales de su país.

Una de las piezas de ABISMO de André Komatsu Alicia Romay

Komatsu se quedó con una frase del semanal brasileño Manchete de Brasilia que se refería a la construcción de un sueño. El mensaje se refería a una nueva capital portadora de modernidad, un Brasil moderno, y sobre esto se inspiró para crear las obras expuestas en la sede de la Gallería Continua en Roma y para dar título a algunas de sus pinturas y sus nuevos experimentos. La frase era “Sobre amanhã alborada” – “Sobre el alba del mañana” y sobre esto se basa para hablar de la realidad que vivió Brasil durante la pandemia, también lo que pasó después de la crisis sanitaria, política, económica y social: “En esos momentos todos estábamos viviendo una grande distopía debida ya sea por el COVID o por la situación política y de alguna manera, me hizo recordar el realismo, la pintura en su género realista. Un momento en el cual los artistas, los pintores, iniciaron a retratar lo cotidiano: No más de la burguesía, no más del clero, ahora empiezan a retratar lo ordinario”. Durante el lock down André inició a utilizar esta nueva técnica y cambió su manera de hacer arte como un instrumento de investigación. Las piezas expuestas en Roma muestran el ambiente en el que el artista estuvo inmerso en esos momentos con trazos de una metrópoli obscura y perturbante que refleja un estado de ánimo distópico y de incredulidad de cara al futuro.

Hay una pieza que estremece, me refiero a “Durmiente”. Es una instalación con paredes de cristal de seguridad y una base de acero. De esta base cuelga una cadena. De un lado es una cadena nueva y reluciente y del otro lado una cadena rayada, antigua y usada. A través del cristal las dos se reflejan, se ven una con la otra. Esta relación entre el cristal de seguridad y las cadenas sirve de metáfora para hablar de los limites sociales: “Desde el fin de la Guerra Fría, el mundo ha iniciado a cambiar la comprensión entre los límites y las fronteras. No se trata de una barrera física, pero sí de la manera que el sistema te modela para hacer que lo sigas y lo obedezcas, oxidándote y limitándote” confirma.

Komatsu y su Madrid.

André Komatsu nació en San Paolo en 1978, y se declara enamorado de España. Sus obras han estado expuestas en varias muestras en Madrid como la llamada “Broken Line” en la galería Lucia Mendoza, “Ação e Reação, en la Casa de Brasil, “Horizonte de Sucesos, en el Espacio OTR, “La Escuela peripatética: Dibujo Itinerante de América Latina en la Galería Max Estrella, “El Ranchito” en el Matadero y obtuvo el premio Illy SustainArt Award de ARCO 2011.

“Lo que siempre me encantó de Madrid es su movimiento, porque las personas salen a la calle, toman una copa y se van a otro sitio y siguen…” y mientras habla de Madrid, su mano derecha se mueve haciendo círculos para indicar lo que en su mente ha quedado dibujado sobre la capital de España: “Madrid es pequeña pero siempre está en movimiento y eso es muy bueno, sí, es muy bueno para los artistas. Tiene esa cosa que va formando grupos y va tomando espacios” Y lo dice moviendo ahora circularmente las dos manos.

Sobre sus próximos proyectos comenta que ahora está más comprometido con movimientos sociales y políticos: “En el próximo semestre voy a impartir clases para conocer otras personas más jóvenes y conocer más como piensan y cómo hacen las cosas porque cuando ahora hablo con personas de 30 o 40 años, me parecen muy conservadores siendo que los jóvenes están experimentando y son más libres para pensar y actuar. Las clases son un experimento. Y entonces le pregunté: ¿Y entonces qué les enseñarás?: “A crear mensajes políticos” contestó guiñando un ojo y sonriendo.