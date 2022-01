Hallan una Virgen y un Niño pintados bajo “El varón de los dolores” de Botticelli

Nos enfrentamos a una temporada interesante dentro del mercado del arte. Las subastas de obras formarán un aspecto clave en este 2022, y uno de los platos más fuertes será el primero: el 27 de enero, Sotheby’s pone en venta “El varón de los dolores” de Sandro Botticelli, con un precio estimado en más de 40 millones de dólares, equivalente a unos 35 millones de euros. No obstante, esta cifra podría variar el día de la subasta, así como consecuencia de un hallazgo reciente en relación con la pintura. La obra, en manos privadas desde el siglo XIX, se ha sometido a un análisis técnico realizado por la casa de subastas, revelando un descubrimiento inesperado: bajo la capa de pintura visible para los espectadores se esconde una imagen de una Virgen y un Niño.

Según informa “The Art Newspaper”, el vicepresidente y director de Pinturas del os Maestros Antiguos de Sotheby’s Nueva York, Chris Apostle, cree que se trata de una composición sin terminar de una “Virgen de la ternura”. Se trata de una imagen de una Virgen con rasgos risueños, que acuna al Niño con su cabeza contra la suya, mejilla con mejilla. Unos trazos que se localizan en el pecho de “El varón de los dolores” y que han salido a la luz a través de un análisis infrarrojo, y que se aprecian girando la pintura de su forma original.

"El varón de los dolores" de Botticelli se ha sometido a un análisis técnico previo a su subasta, el próximo 27 de enero FOTO: Sotheby's

Para Apostle, la cabeza del Niño Jesús “es única”, pues no hay creación de Botticelli similar en ninguna otra obra. Lo que no es inusual es hallar una creación enterrada en otra pintura, pues los lienzos en el Renacimiento eran objetos valiosos, por lo que si una imagen no le servía al artista prefería taparla a empezar de cero. De esta manera, Botticelli parece que prefirió girar el lienzo y utilizarlo para la extraordinaria obra que ahora se subasta en Sotheby’s.

La cara de la Virgen se aprecia gracias a un análisis infrarrojo de "El varón de los dolores", de Botticelli FOTO: Sotheby's

La pintura, fechada alrededor de 1500, está en “bastante buen estado”, dice el experto, así como las imágenes infrarrojas también han desvelado ciertos ajustes que realizó el también creador de “El nacimiento de Venus” (1486). Por ejemplo, hay un cambio en la posición de la herida, así como hay evidencia de un cabello más largo y el contorno de una espina diferente.

Líneas halladas bajo la pintura de "El varón de los dolores" de Botticelli FOTO: Sotheby's

“Lo que encuentro conmovedor”, dice Apostle a “The Art Newspaper”, “es que Cristo está un poco descentrado. Botticelli ladeó ligeramente su cabeza, lo que le hace más humano. Lo pintaría cuando tenía más de 55 años, y siento que hay algo en esta imagen que Botticelli está proyectando, una comprensión de que todos vamos a morir, tiene una profunda carga emocional. Si hubiera representado a Cristo de lleno y rígido no sería más que un icono, un poco más impenetrable”.