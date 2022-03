Los museos reaccionan contra el nuevo acuerdo cultural saudita del gobierno del Reino Unido

El gobierno del Reino Unido ha firmado un acuerdo cultural con Arabia Saudita diseñado para fortalecer los vínculos culturales entre los dos países. Pero los museos nacionales del Reino Unido dicen que no participan. La Tate, la Galería Nacional y el Museo Británico dicen que no están vinculados al acuerdo. “El Museo Victoria and Albert no participa en actividades como parte del acuerdo cultural entre el Reino Unido y Arabia Saudita”, dice una portavoz del V&A.

En febrero, Nadine Dorries, secretaria de Estado de Cultura del Reino Unido, firmó el memorando de entendimiento con su homólogo de Arabia Saudita, el Príncipe Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al-Saud, en la Bienal de Diriyah en las afueras de Riyadh.

El periódico Arab News dice que la nueva asociación se centrará en “desarrollar la cooperación para preservar el patrimonio saudí... mejorar la participación en festivales culturales y programas de residencia de artistas entre instituciones gubernamentales y privadas, realizar programas de desarrollo de capacidades y seminarios culturales conjuntos”.

El acercamiento se produce cuando Arabia Saudita se embarca en un impulso de poder blando con una avalancha de eventos como las comisiones de escultura de Tuwaiq para el arte público en Riyad, la edición de Jeddah de la itinerante Bienal Sur y la segunda edición de la exposición de arte contemporáneo Desert X AlUla.

Pero el acuerdo entre el Reino Unido y Arabia Saudita ha sorprendido a algunos profesionales de las artes británicas que siguen profundamente preocupados por el historial de derechos humanos de Arabia Saudita y para quienes el asesinato del destacado periodista Jamal Khashoggi, a manos de un equipo de agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, es un hecho relativamente reciente.

No obstante, el British Council, la organización internacional de relaciones culturales del Reino Unido, ya está avanzando al apoyar una serie de residencias de artistas en línea con el plan Vision 2030 del gobierno saudí destinado a diversificar la economía y apoyar a los artistas sobre el terreno.