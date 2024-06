"¡Ay, ay, IA!": cómo convertir el peligro en oportunidad

Lo artificial está de moda. Y no por la vaga tendencia por la que nos llevan las redes sociales, de impresionar a base de aparentar, sino por unos avances tecnológicos que interpretan la realidad para crear a partir de ella. La Inteligencia Artificial facilita la creación de imágenes "artificiales". Aún percibido como un peligro por parte de artistas y fotógrafos, su inevitable existencia no lleva a otra cosa que a convivir con ella, a saber utilizarla. Así lo ve Albertine Meunier, fotógrafa de enfoque vanguardista y de gran habilidad para fusionar tecnología y creatividad. La artista ve a la IA como una oportunidad para que los artistas digitales exploren nuevas posibilidades, y demuestra este enfoque optimista a través de "¡Ay, ay, IA!", exposición enmarcada en PHotoEspaña 2024 y que se ofrece en la Galería del Instituto Francés de Madrid (calle Marqués de la Ensenada, 10) hasta el 19 de julio.

Meunier trabaja en el campo del arte digital desde 1998, utilizando Internet como su principal fuente de inspiración. Su obra cuestiona el nuevo mundo que nos rodea, desde un punto de vista crítico, pero también lúdico. A través de sus obras, la artista francesa (Ivry-sur-Seine, 1964) trata de revelar lo invisible, la poesía digital. El mundo online es su material de exploración y creación, siendo artífice de formas sencillas y mínimas que, en ocasiones, parecen improvisadas y se mantiene, deliberadamente, alejada de la hipertecnicidad de ciertos dispositivos digitales. Así, en esta exposición explora las posibilidades de la IA y su capacidad de generar imágenes, con series como "Hyperchips" o "En Maillot de Brain", donde explora cuestiones como la fragilidad de dicha tecnología, o incluso su pudor. En la primera serie, ofrece imágenes de mujeres comiendo salchichas y patatas fritas, creada con la herramienta DALL.E. "Hyperchips" se compone de 303 piezas generadas a partir de la frase: "Albertine Meunier mange des saucisses et des frites" ("Albertine Meunier está comiendo salchichas y patatas fritas"), lo que generó miles de imágenes entre las cuales la artista hizo una selección bajo su criterio.

Por su parte, "En Maillot de Brain" es una serie curiosa, pues muestra la timidez de la IA: el algoritmo aplica automáticamente un desenfoque para ocultar los detalles de los cuerpos, pero sólo cuando la instrucción está en francés. El algoritmo prohíbe las palabras relacionadas con el cuerpo cuando se utiliza la expresión "in bathing suit" ("en traje de baño"), aunque sorprendentemente permite la misma expresión en francés, "en maillot de bain". Este desenfoque actúa como un guiño, una imagen borrosa lograda con éxito por el algoritmo que recuerda a una fotografía defectuosa.

"David et Sylvie en maillot de bain" (2024), de Albertine Meunier Albertine Meunier

Obras como "My google search history" demuestran que, desde los datos hasta la IA, los artistas digitales revelan, juegan y detectan funciones digitales que rara vez carecen de consecuencias en nuestras vidas. En la serie "One cow", la artista explora la semántica de las herramientas de la IA, pues genera imágenes a partir de una palabra, una frase o un párrafo. En estas obras, Meunier, para desafiar la herramienta, pidió que produjera "one cow" ("una vaca") en un marco dorado, generándose imágenes sorprendentes que no representan a una vaca, sino también elementos relacionados con su entorno, como la leche o las ovejas.

Una de las imágenes generadas en la serie "One cow", de Albertine Meunier Albertine Meunier

Por su parte, la exposición ofrece piezas de la serie "¡IA Patatras!", para la cual Meunier grabó los dibujos producidos para palabras "pájaro", "pincel", "autobús", "cerdo", "calavera y huesos cruzados", "lluvia de flamencos", "ángel" y "jardín". Cada dibujo se inició con un círculo dibujado por la artista, a través del programa "Draw Together with a Neural Network".

La muestra está organizada por La Fábrica, en el marco de un programa de exposiciones fotográficas, PHotoEspaña, que hace que Madrid se convierta cada año en un punto de encuentro entre este arte y el público internacional. Una repercusión que se basa en la implicación de especialistas y agentes del ámbito cultural, así como la colaboración de instituciones como el Institut Français de España.