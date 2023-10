Naturaleza, ecologismo e implicación ciudadana: arranca el Otoño Verde del Instituto Francés

Centrándose en el poético, diverso y ambicioso campo temático de la cuestión de lo vivo, ayer se presentó en la Mediateca del Instituto Francés de Marid, sede habitual de convergencias culturales y creativas de la capital, el pilar narrativo de los grandes ejes constituyentes del ciclo Otoño verde, la nueva cita anual de la red cultural francesa en España a favor de la transición ecológica. A través de una apuesta decidida por la relación del ser humano con lo vivo, la integración de lo vivo en los espacios urbanos o el lugar de los bosques en nuestras sociedades, la primera edición de este proyecto, que se celebrará en octubre y noviembre de 2023, girará en torno a “Lo vivo dentro de nuestra sociedad”.

Los eventos que forman parte del ciclo abarcarán los sectores de la cultura, la ciencia, la implicación ciudadana y también la enseñanza. Otoño Verde es tal y como explicó Éric Tallon, Consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en España, Director General del Instituto Francés de España y encargado de introducir los grandes ejes del proyecto, "un conjunto de eventos para abordar las cuestiones ecológicas a través de una programación cultural diversa con 5 objetivos que han permitido construir este momento. Otoño Verde se inscribe ante todo en una tradición de contribución al debate de sociedad como es costumbre en el Instituto Francés. Para contribuir a la profundización de la toma de consciencia de las preocupaciones climatológicas en nuestra vida cotidiana, nos pareció importante reflexionar de manera positiva en lugar de caer en la eco-ansiedad ambiental. Invita a los públicos a descubrir lo que los artistas, los científicos y otros profesionales pueden aportar como visión innovadora, como renovación de los pensamientos y de las formas de actuar".

Un fotograma del segundo episodio de la serie documental "Un nuevo mundo" Imdb

Tallon también se refirió a los múltiples eventos que se desarrollarían en toda España durante los meses de octubre y noviembre "en asociación con las 6 antenas del Instituto Francés de España, las 19 Alianzas Francesas, los 23 Liceos franceses, así como con varios socios franceses y españoles. Construido en un modo colaborativo con nuestras redes y nuestros socios, Otoño Verde comprende hoy en día una programación de decenas de eventos". Es decir, "varias propuestas que ilustran lo que unos y otros intentan en diversos contextos, para difundir los buenos usos. Será así en el momento del paso de la Goleta científica Tara en Bilbao, en el festival FLIPAS en Madrid, durante la semana europea de reducción de los residuos en el Liceo Francés de Barcelona… El taller “La fresque du climat/el mural del clima” será una propuesta en diversas mediatecas de la nuestra red francesa en España", agregó.

Desde la celebración de conferencias como las de "Animal y espectáculo en Europa: consideraciones éticas y estéticas" impartidas por el profesor Ignacio Ramos Gay cuya finalidad es arrojar luz sobre la presencia de animales vivos en espectáculos públicos en Europa a lo largo de los últimos siglos girando en torno a la complejidad inherente a la puesta en escena de animales vivos en la praxis teatralizada contemporánea, hasta proyecciones de cortometrajes y películas de animación para familias, sobre el tema del bosque y el medio ambiente como el extraordinario viaje a lo profundo de la selva tropical, en inmersión en este mundo salvaje que permanece en su estado original, en perfecto equilibrio, donde cada organismo conectado a todos los demás, juega un papel esencial grabado durante años por Luc Jacquet.

Hay infinidad de exhibiciones museísticas y subgéneros derivados como el hipodrama, la ópera ecuestre, el cabaret ecuestre, el ballet aviar, la pantomima zoológica Archivo

O la proyección de "Bigger Than Us", una película documental francesa de 2021 producida y dirigida por Flore Vasseur y coproducida por Marion Cotillard que se estrenó mundialmente en Cannes en la sección especial Cinema for the Climate. La película narra el viaje de Melati Wijsen, quien decide dar la vuelta al mundo para conocer a sus compañeros, jóvenes activistas como ella, que ya han logrado tener un gran impacto en sus campos gracias a sus convicciones y determinación. Melati puede sentir que el tiempo corre y que el cambio es demasiado lento y quiere, necesita entender qué es lo que impide el cambio. Propuestas todas ellas que conforman el compendio de actividades que en definitiva, integran este Otoño Verde y constituyen una más que estimulante forma de acercarse a las distintas manifestaciones culturales que abordan la transición ecológica.