Jaume Mestres Estartús regresa a Madrid con la muestra "Faces": "No me gusta que mis caras se identifiquen con personas conocidas"

Bajo el título de FACES el pintor Jaume Mestres Estartús vuelve a Madrid con una amplia y fascinante exposición de rostros cuyas pinceladas viajan del impresionismo al expresionismo, en una variedad de colores que oscila entre los discretos grises y ocres hasta los rojos y verdes más llamativos. Incluye también una muestra de esculturas tan breve como bella. Mientras observamos cada una de las obras en los amplios espacios de la galería David Bardía de Madrid, mantenemos una amena y cálida charla con el autor.

- A lo largo de tu carrera, que ya se prolonga por cincuenta años-, ha habido muchos y muy diferentes estilos artísticos. ¿Es por una necesidad de cambio, de evolucionar, de inquietud, de transgresión?

- Siempre he pintado lo que sentía en cada momento de mi vida, sin importarme las modas o tendencias del MERCADO del ARTE. La verdad es que he sido un privilegiado ya que gracias a mis otras Licenciaturas (Medicina y Arquitectura) he podido vivir para pintar y no pintar para poder vivir.

- ¿En cuál te has sentido más cómodo o con cual te has sentido más identificado?

- En el “informalismo” catalán. Antoni Tàpies y Modest Cuixart fueron mis maestros y amigos en la década 70-80.

- En la exposición actual que has inaugurado en Madrid se aprecia una importante connotación expresionista y también impresionista. ¿Es una forma más de evolucionar en tu carrera?

- Cada 5 años aproximadamente tengo que iniciar una nueva “serie” ya que llega un punto en que la anterior me resulta monótona e improrrogable

- ¿Cuáles eran tus pretensiones en un principio?

- Mis pretensiones antes y ahora son las mismas y muy simples: Disfrutar con mi trabajo y mejorar día a día. A pesar de estar en más de 25 Museos y Fundaciones nacionales e internacionales aún siento escalofríos cuando se dirigen a mí como “Maestro”.

- La actual muestra se titula “Faces” porque son únicamente caras y de un determinado tamaño. ¿Te gustaría realizar alguna un tamaño considerable de algún personaje sobresaliente de la vida del país?

- No me gusta que mis caras se identifiquen con personas conocidas.

- ¿Tienes referentes en arte?

- Mi referente fundamental en abstracción es Antoni Tàpies. En pintura figurativa el movimiento “Fauve” francés.

- ¿Es importante tenerlos?

- No creo que sea indispensable, aunque de forma consciente o inconsciente todos nos nutrimos de los demás.

- En un momento determinado, es decir, en pandemia, pintaste en blanco y negro. ¿Era una forma de manifestar el estado de tu espíritu?

- En el momento de la pandemia llevaba 10 años pintando en blanco y negro (“Series People I, People II y American Black Cinema”). Entonces decidí por imperativo existencial el revelarme a un estado emocional y espiritual negativos con la vuelta a una explosión del color que constituye mi serie “Faces" presentada ahora en Madrid.

- ¿Te sientes apreciado por el público de Madrid?

- En Madrid me he sentido siempre como hijo predilecto de la Villa. La verdad es que siempre he tenido una espectacular y cariñosa acogida

- ¿Tienes prevista salir en breve al extranjero a mostrar tu obra?

- Mi próxima exposición se inaugura en Palma de Mallorca el próximo 27 de Julio y la siguiente está prevista en Berlín