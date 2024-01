Muere a los 111 años Luis Torrras, el pintor más viejo del mundo

Considerado el pintor más viejo del mundo, el vigués Luis Torras Martínez, que nació en 1912, el mismo año en el que se hundió el 'Titanic', ha fallecido a los 111 años. En una entrevista con EFE en 2022, Torras, que entonces vivía con su mujer, María Jesús, fallecida el año pasado, contaba que cada día se levantaba a las 7:30 para ponerse delante de un caballete sin necesidad de encontrar una motivación especial para continuar pintando.

"El afán de superación. No se queda uno parado. Hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Eso es suficiente para pintar", afirmó entonces el pintor centenario en una conversación que se produjo en el centro de un estudio donde se amontonaban los óleos, los caballetes y los pigmentos que utilizaba. Aseguraba que "siempre quieres mejorar" y concluía que la pintura era su "vida".

Los temas principales de la pintura de Torras han sido figuras humanas estáticas, paisajes, bodegones y naturalezas muertas, y buena parte de su obra está en la Casa das Artes de Vigo, donde se encuentra la Colección Torras, pero también hay obra suya en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo Quiñones de León de Vigo, en el Museo de Pontevedra o en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago.

Fue seguidor de artistas como Piero della Francesca, del que admiraba la luminosidad que conseguía en sus frescos, o de El Greco y Leonardo da Vinci, "superpintores" para él. Torres tenía una persistente sordera que le acompañaba desde la Guerra Civil. "Me pegaron un balazo ahí y me 'escarallaron'", relató. De su legado se preocupaba poco y de cómo se le vaya a recordar, todavía menos: "Cuando me muera se acabó y a hacer puñetas, ¿no? No tengo afán? A burro muerto, cebada al rabo", decía.