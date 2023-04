Muere John Olsen, el célebre pintor australiano que se inspiró en España

El galardonado artista australiano John Olsen, que tras vivir en España a finales de la década de los cincuenta pintó el celebrado tríptico "Encuentro Español", ha fallecido a los 95 años, según han confirmado fuentes familiares. "Murió en paz la pasada madrugada", dijo este miércoles el hijo del artista, el escritor Tim Olsen, a la emisora pública australiana ABC, al lamentar que se trata de "una gran pérdida para Australia".

El artista, nacido en 1928 en la ciudad de Newcastle, a unos 170 kilómetros al norte de Sídney, ganó, entre otros premios, el Archibald en 2005 -uno de los galardones a los retratos más reconocidos en Australia- y fue reconocido con la Orden del Imperio Británico en 1977 y la Orden de Australia en 2001. Olsen era conocido principalmente por plasmar paisajes en los que experimentaba con el color, la línea y ala figuración, según define el portal de la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur. Este espacio, además, adquirió en 1960 el óleo "Spanish Encounter", el cual pone de relieve la "vitalidad" de Olsen, "derivada de su experiencia en España combinada con la palpitante actividad de la vida del centro de Sidney".

Pasión y obsesión

El energético artista vivió en Europa entre 1957 y 1960, período en que se afincó en España, y cinco años después retornó a ese continente para pasar una temporada en Portugal, otra de sus fuentes de inspiración. Tras regresar a Australia, se consolidó como uno de los principales artistas del país oceánico con su serie "You beaut country", que enmarcaría una vasta obra en la que representaría los paisajes y la identidad de su tierra natal. A lo largo de más de seis décadas como pintor, Olsen acumuló diversos premios y ha visto su trabajo exhibido en renombradas galerías de arte dentro y fuera de Australia. Asimismo, el artista era conocido por su pasión por la pintura y no escondía su obsesión por el arte, que pasó a desarrollar cuando tenía tan solo cuatro años de edad. "Los artistas nacen, no se hacen", sintetizó tras recibir la Orden de Australia en 2001, uno de los principales reconocimientos del país oceánico que busca "reconocer a ciudadanos de Australia y a otras personas sus logros o por servicios meritorios".