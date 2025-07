“100 Mujeres - 100 Historias”: Un homenaje fotográfico al legado femenino en España

Desde el pasado 12 de junio y hasta finales de septiembre de 2025, la Galería Nikon (Nikon House Madrid) abre sus puertas a una exposición que no solo captura imágenes, sino también historias que han marcado el rumbo de la sociedad española. Bajo el título “100 Mujeres - 100 Historias”, esta muestra fotográfica rinde tributo al impacto de figuras femeninas en ámbitos tan diversos como la política, el arte, la ciencia, el deporte, la economía, la realeza y la cultura popular.

No es una exposición al uso. No hay frialdad ni solemnidad excesiva. Al recorrer sus paredes, uno no solo observa fotografías: se encuentra con momentos que nos pertenecen a todos. Un país contado a través de las mujeres que lo han moldeado -con decisión, con arte, con ciencia, con política o con la simple fuerza de estar- en espacios donde, durante mucho tiempo, se les dijo que no había sitio.

Retrato de Beatriz de Orleans. Fernando Roi.

Comisariada por el veterano fotoperiodista Bernardo Paz, la exposición celebra su decimotercera edición con una propuesta que va más allá del retrato estático: se trata de un espejo colectivo en el que España se mira a través de las mujeres que la han transformado. “Esta muestra quiere reflejar la labor que estas mujeres han hecho a lo largo de su vida profesional. Son miradas distintas sobre la mujer. Pero en el fondo, todas hablan de lo mismo: de coraje, de presencia, de cambio”, afirma Paz, que ha reunido para esta ocasión el talento de catorce fotógrafos y fotógrafas de prensa.

Las imágenes que construyen memoria

Algunas de las fotografías expuestas forman parte ya del imaginario colectivo español. La entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, embarazada, pasando revista a las tropas. O Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, encadenada a un árbol del Paseo del Prado para evitar su tala. También hay escenas menos conocidas, pero igual de elocuentes: Rocío Jurado saliendo del hospital, con una flor en la mano y la enfermedad grabada en el rostro; o Elena Benarroch, fumando en las escaleras de su casa, ajena al flash.

La reina Letizia visita el colegio “Cortes de Cadiz” en Madrid Carlos Álvarez.

La variedad de enfoques es una de las fortalezas de la exposición. Desde la fragilidad hasta el poder, desde la cotidianidad hasta el símbolo. Los autores han aportado imágenes tomadas a lo largo de sus carreras, muchas en contexto editorial, algunas en clave documental, todas con una intención clara: dejar constancia.

Una España femenina y diversa

La selección no responde a una categoría única. Aquí conviven científicas como Guadalupe Cañas; artistas como Núria Espert, Maribel Verdú, Alaska o Rosario; empresarias como Ana Patricia Botín o Alicia Koplowitz; políticas como Esperanza Aguirre, María Jesús Montero o Soraya Sáenz de Santamaría. También hay rostros del deporte -Gemma Mengual, Míriam Gutiérrez, Cristina Sánchez-, del periodismo -Carmen Rigalt, Rosa Villacastín- y del espectáculo -Candela Peña, Carmen Lomana, Naty Abascal-.

Retrato Nadadora Gemma Mengual. © Begoña Rivas.

Incluso la familia real tiene su lugar: imágenes de la reina Sofía, “siempre en su papel, incluso en los momentos más tensos”, y de la princesa Leonor, desde su primer día de colegio hasta su intervención en los premios Princesa de Asturias. La intención no es construir un panteón, sino contar una historia colectiva a través de rostros que han sido públicos —a veces discutidos, otras aplaudidos—, pero siempre protagonistas de su tiempo.

Entre lo analógico y lo digital

La muestra se compone tanto de fotografías analógicas (posteriormente digitalizadas) como digitales, lo que da al conjunto una textura visual rica y diversa. Además, cada imagen va acompañada de información contextual que amplía el relato: quién es la retratada, en qué momento se tomó la foto, por qué fue significativa. La exposición estará abierta hasta finales de septiembre de 2025, con un paréntesis del 4 al 24 de agosto. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Para quienes no puedan acercarse, también está disponible en versión virtual a través del sitio web de Nikon House Madrid.

Cristina Sanchez, torera © Lalo Álvarez.

Una crónica visual del cambio

“Son 14 fotógrafos con su visión de la mujer” . Lo que hemos querido hacer, concluye Bernardo Paz, “es darles el lugar que ya tienen. No lo que deberían tener. El que ya han ganado”. Una visión plural, que huye del retrato idealizado y se adentra en la realidad, el contexto, la transformación. En cada imagen hay una afirmación: las mujeres no solo han estado ahí, sino que han cambiado las reglas del juego. Al recorrer la galería, uno se encuentra con un país que ha cambiado con ellas. Un país que, a través de estas fotografías, aprende a mirar de nuevo.