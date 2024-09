En plano siglo XXI, un dibujo de una mujer desnuda escandaliza a un pueblo en Gales

Hay-on-Wye, de apenas 1.500 habitantes, es un pueblo de Gales conocido por sus numerosas librerías y galerías. Sin embargo, un pequeño escaparate un par de cuadros de mujeres desnudas ha revolucionado el lugar. Dos lienzos han sido suficiente para crear el debate, pues las pinturas (principalmente los cuerpos que aparecen ellas) no son del gusto de todos los residentes. Incluso la Policía se ha dejado ver por la galería The Chair para advertir de que aquello altera el orden público.

Parece que la susodicha está demasiado abierta para ciertas sensibilidades. Algunos residentes perciben como "pornográfica" a esta mujer dibujada con líneas de color rosa, piernas abiertas y vestida únicamente con botas de vaquero.

Val Harris, propietaria del lugar en el que se exponen las obras, optó por mantener el polémico cuadro de Poppy Baynham, una estudiante de arte, en su lugar: "No quiero eliminarlo porque iría en contra de todo en lo que creo", explicó a The Guardian. "Se trata de un conjunto de obras creadas para esta exposición. 'Party Time', mujeres divirtiéndose en una fiesta, y una de ellas decidió quitarse la ropa".

"Dijeron que era pornografía, lo cual realmente no puedo entender", replican desde la galería. "No sé qué tipo de pornografía ven, pero definitivamente no es mi pintura". "Pinto el cuerpo femenino y no el cuerpo masculino porque quiero que estas partes del cuerpo no sexuales que posee el 50% de la población mundial se vuelvan inocuas a los ojos del mundo", defiende la artista.

Tras la visita policial, la estudiante de arte leyó en voz alta una declaración defendiendo la obra: "En mi opinión, todas las mujeres que tienen algo malo que decir sobre la pintura no están tanto asqueadas con la pintura como inseguras. Y es triste ver a tantas mujeres molestas por algo que todas tenemos. La mayoría de las mujeres heterosexuales nunca han visto una vulva, así que entiendo por qué pueden tenerle miedo y para mí está claro que debe haber mucha mujer heterosexual en Hay".

"Creo que también los penes pueden verse como cómicos, mientras que las vulvas son solo sexuales. La razón por la que pinto el cuerpo femenino y no el masculino es porque quiero que el mundo normalice estas partes del cuerpo (...) Cuando comencé a pintarlo, no tenía ni un solo pensamiento en mi cabeza pensando que esto sería siquiera comentado. La mitad del arte que hay es desnudo. Entonces, ¿por qué debería eliminarlo? ¿Por qué es inapropiado? ¿Es porque no es una pose de dama? ¿Quién hizo estas reglas sobre las poses femeninas? ¿Hombres? El mundo necesita alejarse de estas reglas normativas y normalizar las vaginas", continuó la pintora en su reflexión.

Un representante del municipio confió que el ayuntamiento no había recibido ninguna denuncia y que no había tomado ninguna medida contra la galería ni contra el artista. En cualquier caso, el cuadro deberá ser retirado el domingo, al final de la exposición de una semana.

Eso sí, Poppy Baynham aprovecha el río revuelto y asegura que tiene la intención de incorporar la controversia en su futura tesis. "Vamos a hacer un experimento y pedirle a una galería de Londres que haga exactamente lo mismo para ver qué dirá y sentirá la gente", explica la joven.