"Artistas y modelos. Historias de pasión, creación y destrucción". Una exposición de las parejas, los compañeros y... los amantes. Hombres y mujeres que marcaron a grandes artistas.

Si quieres conocer las diferentes relaciones de los grandes creadores de la historia del arte, sus parejas, sus compañeros, sus amantes, hombres mujeres que fueron su apoyo vital y profesional y no solo, también si quieres saber cuáles fueron algunas de sus pasiones destructivas, tienes que ver esta exposición.

Pablo Picasso decía que, sin modelo, no hay obra ni Artista, y como se sabe, sin esa inspiración que él encontró a lo largo de su vida en las diferentes mujeres que amó y destruyó casi en igual medida, muy probablemente no se hubiera convertido en uno de los artistas más icónicos del siglo XX.

Rosario Sarmiento, la comisaria de la exposición, parte precisamente de esa idea para sumergirse en las relaciones que marcaron la trayectoria profesional y personal de una serie de artistas que desarrollaron su obra, o una parte importante de ella, teniendo como referente o modelo a mujeres y hombres que, en igual medida, marcaron una parte de su vida. "Artistas y modelos" se adentra en las historias de los protagonistas de esta exposición y revelan los sentimientos albergados por los creadores hacia sus modelos, descubriendo amores eternos, correspondidos o destructivos, historias de complicidad, admiración, pasión, deseo, o dolor y sufrimiento… Sentimientos profundamente humanos que nos acercan a su mundo más íntimo y que marcaron su trayectoria artística.

Son trece parejas, trece modos de entender las relaciones, trece historias de “amor” que forman parte de la historia del arte reflejadas en las obras de grandes creadores, hombres y mujeres:

Raimundo de Madrazo y Aline Masson,

Toulouse-Lautrec y Jane Avril,

Salvador Dalí y Gala,

Julio Romero de Torres y María Teresa López,

Joaquín Sorolla y

Clotilde García,

Eugenio Granell y Amparo Segarra,

Eduardo Chillida y Pilar Belzunce,

Antonio López y María Moreno,

Picasso y las mujeres de su vida,

Francis Bacon y George Dyer,

Lee Miller y Man Ray,

Maruja Mallo y Rafael Alberti y

Gerda Taro y Robert Capa.

Entre estas historias, descubrimos mujeres y hombres que fueron inspiración de un determinado artista y cumplieron un papel determinante en su creación plástica. Hombres

que convirtieron a una mujer en objeto de un amor pasional a partir del que construyeron las señas de identidad de una obra con las que la historia les reconoce.

Fueron parejas que vivieron sus relaciones amorosas en paralelo a búsquedas profesionales conjuntas. Mujeres que sacrificaron su propia creatividad para ser modelos, amantes, gestoras, esposas o madres y que, debido a ello, vivieron existencias mucho más prosaicas de lo que, quizás, hubieran deseado. Y también mujeres valientes y lúcidas que renunciaron a ser simples modelos/amantes para convertirse en creadoras con una obra y una personalidad propia.

Casi 100 piezas, algunas muy rara vez expuestas, entre las que se encuentran pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías e incluso artículos de prensa, que nos hablan del genio más allá de su obra; de sus sentimientos, sus pasiones inconfesables o su admiración por las mujeres u hombres que amaron y que marcaron, total o parcialmente, el discurrir de su trayectoria.

Son obras procedentes de:

La muestra se puede visitar hasta el 5 de enero 2024.

Lugar: Fundación Canal (C/ Mateo Inurria, 2, junto a plaza de Castilla)

Horario: Laborables y festivos de 11 a 20 h. Miércoles de 11 a 15 h.

Entrada gratuita.