La pasión desconocida y fragmentada de Isabel Coixet

Resignificando lo cotidiano, propiciando el desplazamiento fortuito e inesperado de las cosas, ‎convirtiendo la aparente sencillez de cualquier vida en un detonador narrativo digno de ser ‎capturado para siempre. Tienen las películas de Isabel Coixet una forma particularmente íntima ‎de acoplarse a sus propios títulos, los cuales nunca son explícitos, evidentes, están ‎innecesariamente subrayados o resultan excesivamente manifiestos. Sin embargo, siempre ‎dicen lo que la historia a la que nombran necesita. "Mi vida sin mí" porque conmigo ya no existirá, "La vida secreta de las palabras" porque desaparecieron los ojos de Tim Robbins que ‎podían sustituirlas por imágenes, "Ayer no termina nunca" porque intentar cercenar la ‎memoria de lo vivido o intentar reiteradamente que se extinga el recuerdo de una memoria ‎compartida a veces parece imposible o "Nadie quiere la noche", porque es en el centro de su ‎desarrollo donde anida ese silencio helador que nos recuerda que ya no está, que no vuelve. ‎

"Habrá quien diga que tengo Diógenes pero yo prefiero decir que mi animal espiritual es la ‎urraca"

Algo parecido le sucede a la cineasta catalana con el desarrollo de una disciplina artística que ‎había mantenido silenciada –o mejor dicho, alejada de forma voluntaria del aterrador ‎escaparate público– durante bastante tiempo y que ahora materializa su vertiente expositiva ‎nada menos que de la mano del Museo Thyssen y PhotoEspaña: aquí los collages que ‎conforman la muestra "Aprendizaje en la desobediencia" dicen lo que su naturaleza ‎indisciplinada pero intervenida por el criterio y la mirada de Coixet, necesitan. "Siento que soy ‎una absoluta impostora, pero me siento cómoda en ese papel. Yo era la típica niña que odiaba ‎los trabajos manuales, tener que hacer las típicas casas con algodón y palillos era algo parecido ‎al infierno. Me parecía que trabajar con las manos era algo que no estaba bien, a mí me ‎gustaba escribir y pensar en películas", reconocía ayer durante el encuentro con la Prensa ‎mantenido durante la presentación de esta conjura inventada de collages comisariada por ‎Estrella de Diego.

"El collage te permite cometer ‎errores y eso es algo que me encanta porque me he pasado la vida ‎trabajando en una ‎profesión donde los errores se pagan caro"

"Cuando tú me propusiste el título de ‘‘Aprendizaje en la desobediencia’’ ‎enseguida me pareció perfecto porque describía exactamente lo que yo había acumulado ‎durante el proceso de hacer los collages estos años. cuando hago estas cosas. Teniendo en ‎cuenta que la columna de mi vida ha sido y es contar historias a través del cine, lo que hago ‎aquí es una transmisión de emociones desde otro lugar, utilizando la convivencia libre de ‎distintos materiales y recuerdos. Una de las cosas que más me gusta del collage es ver en un ‎mismo plano los recortables de cuando era pequeña, la bolsa de fotos ‎de un fotomatón comprada en el mercado de Porta Portese, el fascículo de ‘‘Hogar y Moda’’ o ‎las figuras de las novelas semieróticas de los 70, donde puedes ver incluso a las estrellas de cine ‎de la época haciendo unas cosas inauditas. Empecé todo esto sin pensar en absolutamente ‎nada. Habrá quien diga que tengo Diógenes pero yo prefiero decir que mi animal espiritual es la ‎urraca. Me gusta acumular papeles, fotos, revistas, el título de propiedad de una casa en ‎Catania de los años veinte, cosas absolutamente absurdas", señalaba la también Premio ‎Nacional de Cinematografía en alusión inicial a la propuesta de la comisaria y en referencia a los ‎orígenes de su lanzamiento a la experimentación artística con una ramificación tan agradecida, ‎anárquica y libérrima como el collage, el cual te permite, según sus propias palabras, "cometer ‎errores y eso es algo que me encanta porque me he pasado la vida trabajando en una ‎profesión donde los errores se pagan caro, a veces demasiado".

‎

Variedad de soportes

A diferencia de esa suerte de estampación identitaria que los títulos de sus películas ‎constituyen en relación a las historias que cuentan que mencionábamos al principio, no hay en ‎ninguno de los cincuenta collages que integran la muestra –huérfanos de una línea temática concreta y presentados en una variedad de ‎soportes y técnicas que van desde lo digital al lienzo, pasando por el cartón pluma, el papel y el ‎táblex– ni en la disposición expositiva escogida para que la sala 30 de la primera planta de la ‎institución dirigida por Guillermo Solana sea desobediente hasta el próximo 14 de septiembre, ‎manera alguna de saber que son de la directora si no fuera por la irremediable evidencia con la ‎que su nombre encabeza el título de la muestra. La Coixet artista se erige sobre la arquitectura ‎de una voz autoral completamente distinta a la Coixet cineasta y aunque se vuelve manifiesta ‎la ausencia de paralelismos entre sus películas y sus collages, sigue despuntando una mirada ‎curiosa y fresquísima con la que observar la realidad fragmentada del mundo. ‎