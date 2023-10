Britney Spears revela la estricta dieta que le obligaba a seguir su padre

La conocida como la "princesa del pop", Britney Spears, ha recientemente lanzado su autobiografía titulada "The Woman in Me" (La Mujer en Mí), en la cual expone algunos de los maltratos que afirma haber padecido a manos de su padre.

Uno de los aspectos mencionados es el férreo control que Jamie Spears ejercía sobre la dieta de la artista, llegando al punto en el que se le permitía consumir solamente"casi nada más que pollo y verduras enlatadas".

En sus propias palabras, Britney relata en su libro: "No importaba lo que hiciera, mi padre estaba allí mirando.No podía conducir un coche. Todos los que venían a mi remolque tenían que firmar exenciones. Todo era muy, muy seguro, tan seguro que no podía ni respirar. Y por mucho que hiciera dieta y ejercicio, mi padre siempre me decía que estaba gorda"

"Me puso a una dieta estricta. La ironía era que teníamos un mayordomo (una extravagancia) y yo le rogaba que me diera comida de verdad. 'Señor', le suplicaba, '¿podría por favor servirme una hamburguesa o un helado?'. 'Señora, lo siento', decía, 'tengo órdenes estrictas de su padre', continua relatando la artista.

"Dos años es mucho tiempo para no poder comer lo que quieres, especialmente cuando es tu cuerpo, tu trabajo y tu alma los que generan el dinero del que todos viven. Dos años de pedir patatas fritas y que me dijeran que no. Lo encontré muy degradante", afirma la cantante.

Spears confiesa que, a pesar de los intentos de su padre por controlar su peso, descubrió que restringir su dieta tenía el efecto contrario en su figura, notando que en realidad ganaba más peso. Afirmó que, aunque no comía tanto como antes, su padre la hacía sentir "muy fea y como si no fuera lo suficientemente buena".

"Mi cuerpo era lo suficientemente fuerte como para cargar a dos niños y lo suficientemente ágil para ejecutar perfectamente cada movimiento coreografiado en el escenario. Y ahí estaba yo, registrando cada caloría para que la gente pudiera seguir enriqueciéndose con mi cuerpo", añade.