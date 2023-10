Britney Spears, una vida siempre al borde del precipicio

«The Woman in Me», las primeras memorias de la cantante de EEUU Britney Spears son una «historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza», según un comunicado de prensa de la editorial Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.

El libro, que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre, llega en medio de un nuevo capítulo en la vida de la reina del pop en los 2000, tras su polémica separación de su esposo Sam Asghari, después de un año de matrimonio y seis años juntos. Asghari solicitó el divorcio el pasado mes de agosto citando «diferencias irreconciliables».

Pero no es la única polémica que aborda las memorias de la artista. La sorprendente revelación esta semana de Britney Spears sobre el bebé que esperaba junto al que fue su pareja, Justin Timberlake, y que terminó abortando, es uno de los bombazos de su libro.

La confesión de la intérprete de temas como «Oops I did it again» o «Toxic», entre otros, ha llevado a muchos de sus seguidores a revisar antiguas canciones de la artista, en las que encontrar referencias a estas etapas tan oscuras, y desconocidas en la nada fácil vida de la estadounidense. Y lo han logrado. En concreto, en el videoclip de la canción «Everytime», que salió a la luz en 2003, veinte años antes de que supiéramos que la estrella decidiera interrumpir su embarazo. Es curioso además que en el vídeo, Britney canta el estribillo mientras una mujer da a luz en el fondo de la imagen y hay algunos primeros planos de una madre y su bebé que podrían explicarse por el doloroso proceso de aborto que sufrió la cantante.

«Y cada vez que te veo en mis sueños veo tu cara, me persigues. Supongo que te necesito, bebé» dice en la canción, una estrofa que siempre se pensó que hacía referencia a algún novio, y que ahora cobran otro sentido al conocerse que la cantante abortó. «Creo que estás aquí. Es la única manera que veo claramente... ¿Qué he hecho?», dice otro de los versos en los que se refiere al bebé que nunca tuvo.

Raparse la cabeza

Las memorias de Britney Spears recogen otras muchas anécdotas. Desde que su padre Jamie Spears se encargó de su tutela en 2008, la cantante norteamericana ha sufrido lo que muchos de sus seguidores han calificado de un auténtico infierno. Su liberación judicial en 2021 ponía fin a trece años en la sombra, de los cuales muchos detalles se esclarecen ahora en su biografía. También, otros hechos que dieron la vuelta al mundo al hacerse virales.

Spears cuenta en el libro que el momento en el que se rapó la cabeza se convirtió en viral ya que simbolizaba su respuesta a las reacciones de la gente en relación a su cuerpo. Según sus palabras, a lo largo de su carrera había sido juzgada por su aspecto físico, tanto en su día a día como en sus shows o videoclips. Por ello, optó por responder de una forma muy disruptiva. «Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo, desde que era adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal fueron mis formas de contraatacar», señala en un extracto que ha adelantado «People». La situación cambió cuando su padre asumió su tutela y Spearssintió que perdía sus libertades.

«Quisieron hacerme entender que esos días se habían acabado. Tuve que dejarme crecer el pelo de nuevo y ponerme en forma. Tenía que irme pronto a la cama y tomarme la medicación que mandaban tomar», explica la cantante en la publicación. «La tutoría me arrebató mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que una persona en escena. Siempre sentí la música en mis huesos y sangre, y me la arrebataron», añade. El famoso incidente de la cabeza rapada tuvo lugar en 2007, en medio de varias etapas de rehabilitación para la estadounidense. Cuando el peluquero de Esther’s Haircutting Studio en la población de Tarzana se negó a raparle la cabeza, ella se tomó literalmente la justicia por su mano.

Baile con cuchillos

No es la única situación comprometida a la que se ha enfrentado Spears en los últimos meses. Una de sus últimas polémicas fue un baile con cuchillos que, según ella, estaba inspirado en Shakira: «Estos son cuchillos falsos que mi equipo había alquilado en la tienda Hand Prop en Los Ángeles. No cortan de verdad. Nadie necesita preocuparse ni mucho menos llamar a la policía. Solo estoy intentando imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira… Una actuación inspiradora».

Britney Spears en su Instagram @britneyspears @britneyspears

La propia Britney Spears ha compartido en los últimos días extractos de sus memorias en la rede social «X», antes Twitter, en los que asegura que «sentía que vivía al borde de un precipicio». «De hecho, envidio a las personas que saben cómo hacer que la fama funcione para ellos», se lee al abrir el clip de 26 segundos publicado en su perfil social, antes de pasar a añadir: «Mi comportamiento era inocente, y no era un acto. No sabía lo que estaba haciendo».

El video, publicado el domingo (15 de octubre), es aún más esclarecedor sobre lo vivido por Spears: «Sentí que vivía al borde de un precipicio». Y concluye agradeciendo a sus fans su apoyo incondicional: «Si me defendiste cuando yo no podía defenderme a mí misma: desde el fondo de mi corazón, gracias».