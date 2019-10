Cancelado el Download Festival de Madrid

Después de tres años de grandes actuaciones, Download Festival no se celebrará en Madrid el año que viene. Así lo ha confirmado e un comunicado Live Nation España, que promovía la celebración del evento que ha atraido a más de 250.000 personas en estos años y ha traído a España a System Of A Down, Tool y marilyn Manson entre otros. Sin embargo, dejan abierta la purta de la esperanza: “El equipo que ha hecho posible cada una de estas tres ediciones, ya trabaja en el nuevo futuro de Download Festival Madrid”.

“Nos hubiese gustado que este comunicado fuese el anuncio de la cuarta edición de Download Festival Madrid. Sin embargo, al no lograr reunir todas las condiciones necesarias que para nosotros exige un festival de estas características, hemos optado por tomarnos un periodo en el que nuestro deseo es replantearlo y buscar un nuevo camino. Por esta razón, comunicamos que Download Festival Madrid no se celebrará en 2020”, explican en el comunicado. La edición de París del evento, que es una franquicia surgida en Inglaterra, tampoco se celebrará este año.

Según explican en el comuinicado, Live Nation valorará las opciones para el regreso del evento en los años venideros. “Exploraremos diferentes caminos con el objetivo de poder ofrecer la mejor experiencia posible, que es la que se merecen los 250.000 fans del metal y el rock que ya han pasado por Download en las tres ediciones que se han celebrado en la Caja Mágica”, señalan en su comunicado de cancelación en el que se da a entender que la ubicación no estaba disponible.

En estos tres años, Download Festival ha programado las actuaciones de Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, el regreso de Tool tras 13 años sin pisar la capital, la vuelta de Slipknot, System Of A Down, Scorpions, Judas Priest y Linkin Park.