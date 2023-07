Carmen Martínez-Bordiú está soltera: se le acabó el amor con Tim McKeague

Mal momento para Carmen Martínez-Bordiú. Desde hace años, la aristócrata lleva una vida tranquila y alejada de la opinión pública en su casa de Sintra, un pequeño municipio cerca de Lisboa rodeado de montañas y bosques, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Portugal por el entorno idílico que ofrece. Allí, la nieta de Francisco Franco compartía sus días con Tim McKeague, el hombre con el que mantenía una relación sentimental desde 2017 y del que le separan 35 años de diferencia de edad, aunque nunca pareció ser un problema para ellos. Ahora, la pareja ha tomado caminos separados por razones desconocidas.

Así lo han asegurado los colaboradores de “Y ahora, Sonsoles”, que confirman que la separación es un hecho y que él ya ha dejado el que, hasta ahora, había sido el hogar familiar. “La pareja está rota, no se ha confirmado aún en España. Él salió hace 3 meses de la casa de Sintra y no volvió”, señalan. Ateniendo a estas declaraciones, parece que la ruptura se produjo hace ya un tiempo, y, de hecho, él ya ha rehecho su vida: “Tim ya tiene su corazón ocupado. Carmen se lo ha contado a su círculo cercano recientemente”.

Carmen Martínez-Bordiú Oscar Carbonell La Razón

Por su parte, Diego Arrabal, paparazzo y colaborador de televisión, señaló en el programa que no se atreve a confirmar esta ruptura, aunque mantiene que los últimos movimientos de Carmen Martínez-Bordiú levantan sospechas y apuntan a que su corazón ya no está ocupado: “Hace mucho tiempo que Tim ya no está en Sintra. Los movimientos de Carmen en estos últimos días son sospechosos. Personalmente, lo he podido preguntar y no me ha contestado si ha roto o no. No quiere pronunciarse, prefiere seguir en lo que ha definido como su retiro dorado y soñado. La casa está en un sitio de lujo total”.

Así, atendiendo a este hermetismo por el que ha optado la nietísima, no parece probable que termine reconociendo de forma oficial la ruptura, que se podría confirmar cuando pase página junto a otro hombre, si es que alguna vez lo hace…