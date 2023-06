Carmen Martínez-Bordiú sale (¿soltera?) de su escondite luso

Esta Feria de San Isidro, Carmen Martínez Bordiú ha reaparecido en Las Ventas. La nieta de Francisco Franco eligió una tarde protagonizada por Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Ginés Marín. La madre de Luis Alfonso de Borbón acudió muy sonriente con una gabardina para enfrentarse al inestable tiempo madrileño de estas fechas. Hace cuatro años que dejó Madrid para mudarse a Portugal y más de seis meses que no se dejaba ver. La última vez fue en el 80 cumpleaños de Ira Von Fürstenberg en el Palacio de Liria, el pasado octubre. Allí coincidió con la que fue su íntima amiga y confidedente Isabel Preysler, Jaime de Marichalar y con el siempre divertido Hubertus de Hohenlohe.

Pero son habas contadas, desde que se mudó a Portugal optó por mantener un perfil más reservado y evitar la aparición pública. Se ha centrado más en su vida familiar y, en la medida de lo posible, trata de evitar los medios de comunicación. Carmen busca mantener un perfil bajo y llevar una vida más privada aunque todavía se la puede ver ocasionalmente en eventos sociales y familiares. Del mismo modo que sabemos que le gusta pasar tiempo haciendo actividades como senderismo, acudir a clases de yoga y no descarta sus escapadas a Marbella donde busca paseos por la playa más que los locales de moda.

Nueva etapa

Carmen Martínez Bordiúdecidió establecerse en Portugal hace algunos años, aunque visita Madrid con bastante frecuencia, lo hace de manera discreta, evitando complicaciones y todo tipo de atención no deseada. Tras el fallecimiento de su madre, Carmen Franco, su presencia en reportajes y en los medios de comunicación en general ha cambiado por completo. No obstante, sigue disfrutando de su mayor pasión: viajar. Ahora, al no depender de ninguna financiación externa, sus viajes son privados y pasan desapercibidos ante los medios.

Carmen Martínez Bordiú en la feria de San Isidro, en las Ventas, Madrid Alberto R Roldán La Razón

Actualmente reside en Sintra, Portugal, lo que ha ayudado a experimentar un cambio significativo en su actividad social. En esta localidad, no hay un gran ajetreo y lo poco que se puede hacer se basa en cenas en casas de amigos o conocidos y almuerzos de señoras en clubes privados. Esta realidad contrasta mucho con el barullo social al que Carmen estaba acostumbrada en España. Según varias amistades cercanas, considera que esa etapa se cerró y que ahora se encuentra en un momento totalmente diferente.

Carmen ha tomado la decisión de reducir su visibilidad en zonas públicas ya que ahora su principal prioridad en su agenda privada es desempeñar el mejor papel de abuela posible, también en Madrid, donde se encuentran sus cuatro nietos, hijos de Luis Alfonso y Margarita Vargas.

Casa familiar

Se dice que este verano entra en sus planes una posible visita de sus nietos para ir a verla. Dado que la casa familiar en la calle Hermanos Bécquer está a la venta se aloja en la residencia de su hijo. Esta nueva etapa se caracteriza por una mayor privacidad y una dedicación personal centrada en su familia más cercana. Aunque han surgido rumores de ruptura, parece que Carmen ha decidido que la serenidad es lo más importante en su vida, y su pareja actual le transmite, o le transmitía, esa tranquilidad que ansiaba.

La exduquesa de Franco ha sido dueña de su propio destino, ajena a las críticas. En 2019, se llevó a cabo el reparto de la herencia entre los hermanos. Este proceso coincidió con su mudanza a Portugal junto a su todavía novio Tim Mckeague.

Parece que la matriarca, en referencia a su madre, dejó todo bien establecido y planificado, posiblemente para evitar disputas entre los hermanos después de su muerte. El reparto equitativo de la herencia contribuyó a garantizar una transición ordenada y sin conflictos en ese aspecto familiar a pesar de los problemas con el Gobierno.