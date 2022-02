Geoffrey Rush será Groucho Marx en su película biográfica

Qué sería del cine, del humor, incluso de la sociedad, sin Groucho Marx. En agosto se cumplen 45 años desde que el actor y carismático humorista falleciera en Los Ángeles, y aún hoy su huella permanece imborrable. El de los hermanos Marx, el de “Una noche en la ópera” (1935), por tanto, es merecedor de todo homenaje, y ejemplo de ello será “Raised eyebrows” (”Cejas levantadas” en español), la película biográfica sobre Groucho Marx que está preparando el guionista y director Oren Moverman. Se tratará de un “biopic” basado en las memorias que escribió Steve Stoliar, “Raised eyebrows: my years inside Groucho’s house”, y el encargado de dar vida al hilarante actor será Geoffrey Rush, según informa “Variety”.

Rush, reconocido por ser el logopeda de “El discurso del rey” (2010) o el Capitán Barbosa en la saga de “Piratas del Caribe”, protagonizará la cinta junto a Charlie Plummer, en el papel de Steve Stoliar, y Sienna Miller, como Erin Fleming. Ambientada entre 1973 y 1977, narrará la época en la que el Stolier convivió con Groucho, situación que no resultó fácil ante la presencia de Fleming, quien fue la novia y mánager del actor y que tomó el absoluto control de su vida.

“Es un placer, un honor, una responsabilidad y probablemente algo más trabajar con este increíble elenco en una historia que, espero, presente al genio de Groucho Marx de una manera nueva, provocativa y entretenida tras todos estos años”, explica Moverman en un comunicado. Por su parte, Miranda Bailey, quien también dirige la cinta, añade que “después de muchos años trabajando diligentemente para adaptar la brillante historia real de Stoliar a la pantalla, estoy encantada de haber encontrado el conjunto perfecto de actores para interpretar a estos ricos personajes que Oren, sin duda, traerá magistralmente a la vida”.

“Incluso en un mundo que nos dice ‘nunca conozcas a tus ídolos’, la amistad de Stoliar con Groucho Marx, aunque estuvo llena de momentos de humanidad desgarradora, demostró ser una experiencia abrumadoramente positiva y que le cambió la vida, una esencia que esperamos capturar”, añade Bailey. La idea de adaptar la novela de Stoliar nació en 2015, aunque el director elegido fuera Rob Zombie. No obstante, ahora en esta producción Moverman firma el guion y se sentará en la silla del director, sin haber aún fechas para el inicio del rodaje.

A esto, se le añade el regreso a un papel protagonista de Rush, cuya última incursión en una película fue en “Storm boy” (2019). El intérprete fue acusado por conducta sexual inapropiada un año antes por parte de un actor de “Orange is the new black”, Yael Stone, así como por la actriz Erin Norvill.