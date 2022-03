“El viaje a ninguna parte”: el triunfo de Fernán Gómez en la primera gala de los Goya

“Hago infinidad de cosas corrientes muy mal y solo hago tres o cuatro, que no es que las haga bien, pero que me he profesionalizado en ellas”, dijo en una entrevista Fernando Fernán Gómez, refiriéndose a las tareas de interpretar, escribir y dirigir. Autor de una docena de obras teatrales y de 25 películas, dejó una gran huella en la cultura española, haciendo historia tanto por su trabajo y talento como por los logros que alcanzó durante su vida. Fernán Gómez fue el protagonista de la primera edición de la historia de los Premios Goya, pues una de sus cintas salió ganadora, aunque él no estuvo presente para verlo.

El 16 de marzo de 1987, los galardones del cine español se celebraban por primera vez en el Cine Lope de Vega, y “El viaje a ninguna parte” (1986), dirigida y escrita por Fernán Gómez, ganó tres estatuillas: a Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion. Quizá de los premios más importantes que se conceden cada año en la gala de los Goya. Estos tres galardones los recibieron tanto el dramaturgo como la productora de la cinta, Ganesh S.A., así como Fernán Gómez también ganó el premio en la categoría de Mejor actor protagonista por “Mambrú se fue a la guerra” (1985), filme que también dirigió.

Escena de "El viaje a ninguna parte", película de Fernán Gómez FOTO: IMDB

El director no pudo ser testigo de cómo su cinta hacía historia, pues no asistió a aquella gala, por unos motivos que no fueron especificados, según reseñaron los medios de comunicación entonces. Hay ciertos rumores que apuntan, acorde con el singular carácter de Fernán Gómez, que no fue a la ceremonia para quedarse durmiendo, pues estas celebraciones “le ponían muy nervioso”.

“Fiesta lujuriosa, cachonda y con mucho alcohol”

No obstante, no fue al único evento de los Goya al que fue invitado, pues su filmografía ha sido bastante reconocida. Y de estas intervenciones destacan sus discursos, como el que ofreció en la segunda edición de los premios, el 22 de marzo de 1988: “No sé si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame, pues muchos más que los premiados son los que se quedarán sin galardón. (...) Podría plantearse una gran fiesta de consolación para los no premiados, a la que se prohibiría la entrada de los premiados para que no hiciesen de menos a nadie. Una fiesta lujuriosa, cachonda, con mucho alcohol y porros, y coca para los que hubieren menester”, pronunció con tono irónico, entre risas y aplausos.

En definitiva, y durante su carrera cinematográfica, Fernán Gómez llegó a coleccionar en su vitrina 6 Premios Goya, destacando dos estatuillas a Mejor actor por “Belle Époque” (1992) y “El abuelo” (1998), así como una a Mejor guion adaptado por “Lázaro de Tormes” (2000). Respecto a la que fue premiada hace hoy 35 años, cuenta en su reparto con José Sacristán, Juan Diego, Laura del Sol, María Luisa Ponte, Gabino Diego, Nuria Gallardo y Emma Cohen.

La cinta narra la historia de un grupo de hombres y mujeres a los que puede llamarse “Cómicos de la lengua”, cuyas peripecias, unas veces entroncadas con la picaresca, otras con el costumbrismo, otras con la literatura de imaginación, jocosas en unos momentos y en otros patéticas, tienen como telón de fondo la España dura de los años 40. A lo largo del viaje el trabajo se entremezcla con el amor, los problemas económicos con los familiares, el hambre con el triunfo soñado.