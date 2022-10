La actriz Anna Faris revela quién fue el director que le dejó “enfadada, dolida y humillada”

En el mundo de Hollywood, las acusaciones entre estrellas de cine se suceden dando lugar a polémicas a nivel internacional. Ahora ha sido la actriz, comediante y productora Anna Faris, quien saltó a la fama de la mano de “Scary Movie”, la que ocupa titulares en este sentido. Según publica “Deadline”, la intérprete, también reconocida por sus trabajos en la serie “Mom”, ha afirmado que el director Ivan Reitman -falleció el 12 de febrero de este año- tuvo una actitud inapropiada con ella durante el rodaje de “Mi súper ex novia” (2006). A través del podcast “Unqualified”, Faris ha asegurado que el director de “Los cazafantasmas” “me golpeó el trasero”, así como le gritó en su primer día, dejándola sintiéndose “enfadada, dolida y humillada”.

“Una de mis experiencias cinematográficas más duras fue con Ivan Reitman. Quiero decir, la idea de intentar hacer una comedia bajo un reino de terror... Él era un gritón. Derribaba a alguien todos los días, y el primer día fui yo”, recuerda la actriz en dicho podcast, donde mantiene una conversación con Lena Dunham. De hecho, añade que aquel día tuvo que contener las lágrimas mientras hablaba con Reitman, intentándole explicar que había llegado tarde al rodaje debido a un accidente.

El director Ivan Reitman, a la derecha, con dos de los protagonistas de "Los cazafantasmas" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ante estas declaraciones, Dunham señaló a la actriz que no era la primera vez que escuchaba hablar sobre este tipo de conducta viniendo de Reitman. De hecho, Faris ya mencionó su experiencia en 2017, pero no ha sido hasta ahora que ha revelado la identidad del director a quien se refería: “Estaba rodando una escena en la que me subía a una escalera, se supone que para coger libros de una estantería, y él me dio un azote en el culo delante de todo el equipo, con todas sus fuerzas”, confesó entonces, “lo único que pude hacer fue soltar una risa tonta”.

Continúa Faris: “Recuerdo mirar a mi alrededor y recuerdo ver a los miembros de la tripulación decir: ‘Espera, ¿qué vas a hacer al respecto?’ Yo pensaba que no era gran cosa. Me animaba a mí misma, me decía ‘solo ríete’. Pero me hizo sentir pequeña. No le habría hecho eso al protagonista masculino”. “Recuerdo que el mismo director le dijo a mi agente que una de las razones por las que me contrataron fue porque tenía buenas piernas. Es un gran cumplido, me gustan mis piernas, pero eso influyó en toda mi experiencia con todo ese proyecto. No creo que el protagonista masculino haya sido contratado por eso. Por tanto, sentí que me contrataron por estos elementos, no por talento”, añadió la actriz.