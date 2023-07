Así es como quería ser llamada Lady Gaga durante el rodaje de «Joker 2»

La actuación de método nos ha regalado algunas de las interpretaciones más icónicas de todos los tiempos y las anécdotas más surrealistas del mundo del cine. Esta técnica surgió en la década de 1930 gracias a Lee Strasberg y Elia Kazan, y busca que el actor se convierta en el personaje mediante el uso de la memoria sensorial del intérprete. Se dice que Robert De Niro obtuvo una licencia de taxi para preparar su personaje de Travis Bickle en "Taxi Driver" (1976), Daniel Day-Lewis pidió que durante el rodaje de "Lincoln" (2012) se dirigieran a él como "Señor presidente" y Leonardo DiCaprio durmió dentro del cadáver de un animal, igual que el personaje de Hugh Glass en "El renacido" (2015). Ahora, la cantante Lady Gaga, que en los últimos años ha dado el salto al mundo de la interpretación, ha querido utilizar esta técnica para su personaje de Harley Quinn en la secuela de "Joker" (2019).

Durante una entrevista, el director de fotografía de la película, Lawrence Sher, confesó que en un principio su relación con la cantante de "Bad Romance" no era del todo cordial. "La verdad es que no he conocido a Stefani para nada", explicó. "Tengo la sensación de que nunca llegué a conectar con ella, ni siquiera durante las pruebas de maquillaje y peluquería. Porque mi filosofía consiste en dejar espacio a los actores. Durante el rodaje, sentía que no conseguíamos conectar; de hecho, parecía que éramos polos opuestos. Yo solo le decía: 'Stefani, aquí es donde está tu cámara'. Solo pequeñas cosas. Y de repente, un día, se me acerca una de las ayudantes de dirección y me dice: 'A Stef le gustaría que la llamases Lee en el set de rodaje'. Y a partir de ese momento, todo fluyó. Nuestra conexión cambió y ya fue genial poder trabajar con ella."

El apodo al que se refiere Sher es un diminutivo del nombre del personaje que interpreta Gaga, Harley Quinn. No es la primera vez que la actriz hace uso de este peculiar método. Durante el rodaje de "La casa Gucci" (2021) utilizó el acento italiano de Patricia Reggiani dentro y fuera del plató, y su papel como Ally en "Ha nacido una estrella" requirió de meses de preparación. En esa ocasión, su interpretación le valió una nominación al Oscar. Veremos si, de la misma forma que su compañero Joaquin Phoenix ganó el premio a mejor actor por su papel de Joker, ella se lleva la codiciada estatuilla. "Joker: Folie à Deux" tiene previsto su estreno para el 4 de octubre de 2024.