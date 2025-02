'Cónclave', gran triunfadora de los premios del Sindicato de Actores

La película 'Conclave', sobre la junta de cardenales que se reúne para elegir al nuevo papa sorprendió anoche al hacerse con el principal premio en los galardones del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood, en una noche en la que Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor. sobre la junta de cardenales que se reúne para elegir al nuevo papa, en una noche en la que

"Reconocemos la importancia suprema de la comunidad en nuestro trabajo y en el mundo (…) eso estamos celebrando hoy", dijo el director Ralph Fiennes al recibir el galardón a mejor elenco.

El resultado de esta gala pone su granito de arena al ambiente de incertidumbre que ha caracterizado esta temporada de premios que verá su final el próximo 2 de marzo cuando se entreguen los Oscar.

'Conclave', de Edward Berger, se impuso a 'Anora', de Sean Baker, que ya se había coronado como la mejor película en entregas como los Critics Choice Awards, los premios Spirit o los galardones que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood, así como a 'Wicked', 'Emilia Pérez' y 'The Brutalist'.

Chalamet, Moore y Saldaña

Por su parte, Timothée Chalamet impactó al ganar el premio a mejor actor por su trabajo en 'A Complete Unknown', en donde encarnó a la leyenda de musical Bob Dylan.

"Me inspiran los grandes (…) Me inspiran Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis. Michael Jordan y Michael Phelps y quiero estar ahí arriba (…) Este (premio) no significa eso pero es un poco más de combustible para seguir adelante", aseveró el intérprete.

Demi Moore recibió el galardón de mejor actriz por el filme de ciencia ficciín 'La Sustancia', que también le otorgó un Globo de Oro en enero, venciendo así a su dura contendiente y ganadora del Critics Choice Awards, Mikey Madison, de 'Anora'.