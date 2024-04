"Five Nights at Freddy's" volverá con una nueva película en 2025

La primera película de "Five Nights at Freddy's" ("Cinco noches en Freddy's") salió el pasado 2023. "Blumhouse", estudio de producción, y "Universal Pictures" han asegurado que la secuela basada en el videojuego de terror del mismo nombre saldrá en octubre de 2025.

La llegada de la película el año pasado, a pesar de no tener buenas críticas, fue un éxito en taquilla consiguiendo recaudar el primer día más de 2.100.000 de euros.

"Five Nighs at Freddy's", dirigida por Emma Tammi y protagonizada por Josh Hutcherson ("Los Juegos del Hambre"), relata la historia de un guardia de seguridad, Mike Schmidt, que trabaja en la abandonada pizzería "Freddy Fazbear's Pizza". Este era un restaurante de entretenimiento familiar exitoso en los años 80 pero, después de que sucedieran incidentes con niños, se cerró al público. La pizzería destaca por sus animatrónicos (robots con forma de animales que cantan y bailan), que se mueven inexplicablemente durante el turno del guardia siendo una amenaza.

Después del buen recibimiento de la película en cines, Tammi aseguró para "The Hollywood Reporter" que al tener "cabos sueltos" se hará una nueva entrega.

El videojuego de terror y supervivencia salió al mercado en 2014 y desde entonces han sacado 16 más. En el juego original el jugador se pone en la piel del guarda de seguridad en primera persona, viendo a través de sus ojos. Debe vigilar las cámaras de la pizzería y asegurarse de que los animatrónicos (Freddy, Bonnie, Chica y Foxy) no lo asesinen. Tendrá que sobrevivir un total de cinco noches, de ahí el nombre.

No en todas las entregas del videojuego se situan en el trabajo del protagonista, más tarde, en "Five Nights at Freddy's 4" tiene que sobrevivir en su habitación con la ayuda de una linterna. Las luces en los videojuegos sirven para alejar a los robots. Mike Schmidt, tanto en el videojuego como en la película, recibe llamadas del antiguo guarda de seguridad de la pizzería o del dueño. En el juego sirven como tutorial de explicación.

"Five Nights at Freddy's", al contrario de la película, recibió buenas críticas desde el principio, con una puntuación de 78 sobre 100 en su versión para PC. El videjuego tiene una gran base de fans que también se han dedicado a hacer sus propios juegos alternativos inspirados en él, entre ellos "Baby's Nightmare Circus" de creador "Peeblo" o "Those Nights At Rachel's" de "Nickson" en el que se opta por centrar el juego en un supuesto rival de la pizzería ("DnR") donde también los animatrónicos se han vuelto en contra de su guardia de seguridad.