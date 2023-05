"The Hollywood Reporter" desata la polémica con su lista de mejores películas del siglo XXI

Las listas siempre son subjetivas. Generan debate e invitan a la reflexión y a las odiosas comparaciones. Son algo que acostumbran a hacer los medios y publicaciones, aspirando a fijar el canon de su tiempo, eligiendo las mejores producciones de cualquier categoría artística. Aunque para muchos son una verdadera ofensa, porque el arte no se puede medir, para otros son un instrumento necesario para poner en valor creaciones que deban ser conocidas por todo el público. "The Hollywood Reporter" no ha perdido la oportunidad de realizar una lista de las 50 mejores películas de lo que llevamos de siglo XXI y las críticas han arreciado contra la publicación, una de las de referencia en cuanto al cine, por su selección.

La clasificación de este medio ha sido realizado con las opiniones de seis de sus críticos y especialistas y de sus selección de títulos se han quedado fuera nombres de famosos realizadores como Clint Eastwood ("Million Dollar Baby"), Terrence Malick ("El árbol de la vida"), Steven Spielberg, Martin Scorsese ("Gangs Of New York", "El aviador", "Infiltrado", "El lobo de Wall Street"), Quentin Tarantino ("Érase una vez en Hollywood"), Woody Allen ("Match Point") y Christopher Nolan, ("Origen", "Interstellar"). No aparecen tampoco entre las 50 mejores películas del siglo cintas de Denis Villeneuve, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson o Michael Haneke.

También ha generado polvareda las elecciones. La primera posición es para "Yi Yi" (dirigida por Edward Yang) y que fue estrenada en el año 2000, por lo que sigue siendo un título perteneciente al siglo XX. La segunda es "A propósito de Llewyn Davis" (2013), de los hermanos Coen, y la tercera, también llama la atención al ser otra que pertenece del siglo XX: "Los espigadores y la espigadora", de Agnès Varda, del año 2000. Entre las selccionadas, está "Hable con ella", de Pedro Almodóvar, seleccionada en el puesto 17 de la clasificación. El otro filme con producción española es "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro, que ocupa la 41ª posición. Aquí, la lista completa para que cada uno pueda opinar.

1) Yi Yi.

2) A propósito de Llewelyn Davis.

3) Los espigadores y la espigadora.

4) Zodiac.

5) Mulholland Drive.

6) El viaje de Chihiro.

7) Brokeback Mountain.

8) Deseando amar.

9) Cuatro meses, tres semanas, dos días.

10) Déjame salir.

11) Boyhood.

12) Moonlight.

13) Burning.

14) Wall-E.

15) El poder del perro.

16) Olvídate de mí.

17) Hable con ella.

18) Shoplifters.

19) Drive My Car.

20) Lejos del cielo.

21) Parásitos.

22) Antes del atardecer.

23) 35 Shots of Rum.

24) Timbuktu.

25) Call Me by Your Name.

26) Y tu mamá también.

27) At Berkeley.

28) Un tipo serio.

29) La muerte del Sr. Lazarescu.

30) María Antonieta.

31) Manchester frente al mar.

32) El regreso.

33) Retrato de una mujer en llamas.

34) La red social.

35) La favorita.

36) Small Axe: Lovers Rock.

37) Wendy y Lucy.

38) Hijos de los hombres.

39) I Am Not Your Negro.

40) Summer of Soul.

41) El laberinto del fauno.

42) Nunca, casi nunca, a veces, siempre.

43) Grizzly Man.

44) Things to Come.

45) La boda de mi mejor amiga.

46) Pariah.

47) Bright Star.

48) Time.

49) Black Panther.

50) Weekend.