Hollywood retomará conversaciones con los guionistas en huelga la próxima semana

Parece que la situación puede comenzar a cambiar. Los estudios de Hollywood representados por la AMPTP anunciaron este jueves que retomarán negociaciones con el Sindicato de Guionistas (WGA), en huelga desde mayo, la próxima semana. A través de un comunicado recogido por medios nacionales, la Alianza de Productores de Cine y Televisión explicó que el 13 de septiembre el WGA había solicitado una reunión para avanzar con las negociaciones y que estaban trabajando para poder programarla en los siguientes días. "Todas las empresas miembros de la AMPTP están comprometidas y deseosas de llegar a un acuerdo justo, y de trabajar junto con la WGA para poner fin a la huelga", escribió la alianza que representa estudios como Disney, Netflix y Amazon.

El WGA comenzó una huelga el pasado 2 de mayo exigiendo a los estudios mejores condiciones de trabajo, regulación en la Inteligencia Artificial, pagos justos en los derechos residuales, entre otras peticiones. Semanas más tarde, la situación se puso, si cabe, aún más seria, pues los actores de la industria (SAG-AFTRA) se sumaron a una huelga conjunta por causas similares, siendo la primera en 60 años. De esta manera, Hollywood se paralizó por completo: de repente, ni aquellos creadores de series, ni aquellos que las protagonizaban o interpretaban, iban a continuar trabajando si no revisaban sus derechos. Una huelga que ha repercutido de manera directa en el mundo del cine, lo que se ha visto reflejado en rodajes paralizados o suspendidos.

Desde mayo, han sido varios los acercamientos entre ambos bandos, pero aún no se ha vislumbrado un posible acuerdo final. El pasado 11 de agosto la AMPTP se acercó al WGA con una nueva propuesta, pero esta fue rechazada por el sindicato y el 18 de agosto la alianza rechazó la contraoferta de parte de los guionistas, manteniendo a ambas partes distanciadas. No obstante, el 24 de agosto el gremio de guionistas dijo que la última oferta de los estudios aún tenía muchas limitaciones y que los progresos no eran lo suficientemente buenos para aceptar lograr un nuevo convenio.