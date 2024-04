Jack Nicholson: un actor que se ha atrevido con todo

Un día como hoy, pero en 1937, nació Jack Nicholson. El actor y director empezó en el mundo del cine en 1955 realizado un total de 61 películas y retirándose en 2010.

Durante su trayectoria ha sido nominado a los Oscar 12 veces, de las que ha ganado 3, con "Alguien voló sobre el nido del cuco" (1976), "La fuerza del cariño" (1984) y "Mejor... imposible" (1998).

En 1955 empezó trabajando como auxiliar administrativo, ordenando cartas, para la compañía estadounidense de animación "Metro-Goldwyn-Mayer". Tres años después consiguió su primer papel como actor en "Grita, asesino", donde hace de Jimmy Walker, un joven de 17 años. En 1960 trabajó por primera vez con en director Richard Rush en "Demasiado joven para el amor", volverían a compartir proyecto en "Ángeles del infierno sobre ruedas" (1967) y "Pasaporte a la locura" (1968).

En los 70 realizó una de sus películas más relevantes con el director Roman Polanski: "Chinatown". Tras esto, en 1974, revistas como "Time" empezaron a dar gran importancia al interprete, dedicándole una portada con el nombre de "La estrella de la sonrisa fulminante".

Aunque sus actuaciones como en "El resplandor" (1980) son de las más reconocidas de su carrera, la realidad es que siempre ha sido muy versátil, atreviéndose con todo tipos de géneros y papeles. Ha realizo desde comedia, a thriller, western, romance y terror. Pero, Nicholson ha sido durante bastante tiempo la cara de culto para hacer muchos psicópatas, desde el ya nombrado "El Resplandor" siendo Jack Torrance y protagonizando la icónica escena del hacha, hasta haciendo del Joker en el "Batman" (1989) de Tim Burton. Esta última fue su película más exitosa, recaudando más de 300 millones de euros en taquilla.

"Batman" no fue la última vez que Tim Burton le contrató para uno de sus proyectos, dándole el papel del presidente de Estados Unidos en "Mars Attacks!" (1996).

La comedia y el romance entra también en el currículum de Nicholson con películas como "Se acabó el pastel" (1886) compartiendo pantalla con Meryl Streep. Un año después haría el papel de Daryl Van Horne, invocado por tres mujeres para ser su hombre ideal, en "Las brujas de Eastwick". Con este filme ganó el premio a "mejor actor" del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. En 1997 protagonizó "Mejor... imposible" junto a Helen Hunt, ambos fueron ganadores del Oscar a "mejor actor" y "mejor actriz" por su actuación. En ella fue Melvin Udall, un escritor con trastorno obsesivo-compulsivo que no soporta a la gente y está siempre de mal humor.

Su última película fue también un romance dramático en 2010: "¿Cómo sabes si es amor?" con Paul Rudd, Reese Witherspoon y Owen Wilson. En 2013 decidió retirarse del mundo del cine, rumores apuntaban a que fue por problemas de memoria que hacían que ya no fuera posible que Nicholson aprendiera sus papeles. “Físicamente está bien, pero su mente se ha ido", dijo un amigo del actor para "Radar", asegurando también que ya no sale prácticamente de casa y está al cuidado de sus hijos. Maria Shriver, periodista cercana a Nicholson, desmintió pronto este rumor. Pero, sea por lo que sea, de momento, no ha vuelto a la actuación.