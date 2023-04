Jack Nicholson reaparece 18 meses después y preocupa su aspecto

No se había visto a Jack Nicholson desde hacía 18 meses. Entonces fue fotografiado, en octubre de 2021, junto a su hijo Ray cuando acudían a ver un partido de los Lakers. Lleva además diez años sin aparecer en la gran pantalla y una fuente cercana al actor aeguraba a la prensa que aunque está en buena forma física, «su mente se ha ido». En el video que ha sido publicado por Daily Mail se ve a un actor con un estado físico muy deteriorado a sus 85 años. En las imágenes se ve al intérprete sentado en un pequeño balcón de su casa de Los Ángeles disfrutando del canto de los pájaros y da unos toques a la barandilla de madera que se pueden escuchar. Más tarde, al pasar un avión o un helicóptero, Nicholson levanta la vista para intentar identificar qué es.

Según la prensa estadounidense, los amigos del actor temen que muera solo, al igual que lo hizo su exvecino, Marlon Brando.

No obstante, el ex presentador de Fox News, Bill O'Reilly, ha desmentido los rumores que apuntan a una enfermedad. «Visité a Jack Nicholson hace unos meses. Tuve una larga conversación con él y sigue muy de cerca No Spin News y tenía todo tipo de preguntas inteligentes para mí», aseguró O'Reilly.