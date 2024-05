Muere a los 79 años Bernard Hill, actor de "El Señor de los Anillos" y "Titanic"

El actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en "Titanic" y "El Señor de los Anillos", ha fallecido a los 79 años de edad, según ha confirmado la cadena BBC. Hill interpretó al capitán del "Titanic" Edward Smith en la película de James Cameron y al rey Théoden en la trilogía de adaptaciones dirigida por Peter Jackson.

Nacido en Manchester, hizo su debut en el escenario en "John, Paul, George, Ringo... and Bert", de Willy Russell, en 1974. Continuó con carrera como actor a ambos lados del Atlántico, protagonizando producciones británicas y americanas tanto en cine o en televisión como en los escenarios. El actor tenía a sus espaldas más de 40 años en la pequeña y la gran pantalla con participaciones en títulos tan significativos como "Yo, Claudio" o el drama "Boys from the Blackstuff" sobre la era Thatcher.

Además de papeles de televisión, trabajó en diferentes proyectos para la gran pantalla, como su papel de juez de instrucción en la película de Peter Greenaway "Conspiración de mujeres" (1988), y "Shirley Valentine" (1989). Pero comenzó a ser conocido por su participación en la oscarizada película de James Cameron, "Titanic" (1997), donde interpretó al capitán del RMS Titanic Edward John Smith. Además apareció como Egeo en la versión cinematográfica de "El sueño de una noche de verano" (1999).

Posteriormente, su gran hito cinematográfico fue su aparición en la trilogía de "El señor de los anillos" de Peter Jackson, donde aparecía en la segunda y tercera entregas. Hill, sin embargo, fe muy crítico con la explotación de la saga literaria de Tolkien, hasta el punto de que atacó públicamente el lanzamiento de "Los anillos de poder", la serie de Amazon ambientada en el universo de la Tierra Media.

En 2005 actuó en la película española "El corazón de la tierra", donde interpretó al despiadado gerente de una mina en la provincia de Huelva. Apareció como coprotagonista junto a Tom Cruise y Patrick Wilson en la película "Valkyrie" (2009), basada en una conspiración para asesinar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.