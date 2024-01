¿Por qué censuraron el discurso de Cillian Murphy en los Globos de Oro?

Entre los nombres que resonaron en la 81ª edición de los Globos de Oro, brilló en especial el de Cillian Murphy. El actor que nos conquistó en la pequeña pantalla gracias a dar vida a Thomas Shelby, en "Peaky Blinders", terminó por consolidar su talento con el estreno de "Oppenheimer". Christopher Nolan volvía a contar con Murphy -trabajaron juntos también en "Origen" o "Dunquerque"- para el que fue el filme del año pasado: la cinta narra la historia del creador de la bomba atómica, y hasta el día de hoy ha recaudado más de 950 millones de dólares. La crítica también abrazó este título, de la misma manera que el público. Por tanto, tan solo era cuestión de tiempo que llegasen los reconocimientos oficiales. Si bien "Oppenheimer" figura entre las favoritas de la próxima edición de los Oscar, ya ha arrasado en la antesala de estos premios. La cinta de Nolan fue una de las grandes protagonistas de los Globos de Oro: se alzó con las estatuillas a Mejor Película de Drama, a Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (para Robert Downey Jr.), Mejor Banda Sonora y Mejor Actor. Esta última categoría fue para Murphy, quien regaló una interpretación impecable en el rol de Robert Oppenheimer. Y fue al subir al escenario para recoger el premio cuando sucedió uno de los momentos más curiosos de la noche: censuraron el discurso del actor del momento. Pero, ¿por qué?

Robert Downey Jr. y Cillian Murphy en "Oppenheimer" Universal

El hombre más afortunado

Nada más subir al escenario, Murphy se mostró emocionado, y provocó unas risas por llevar la nariz con un poco de pintalabios que le había dejado su esposa, Yvonne McGuinness, al felicitarle: "Me lo voy a dejar", dijo, tras hacer el amago de quitárselo. En seguida comenzó a alabar el trabajo de Nolan y Emma Thomas -productora de la película-, agradeciéndoles haber tenido fe en él durante 20 años. "Desde el primer momento en que entré en un set de Christopher Nolan super que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, de enfoque, de dedicación, que estaba en las manos de un director y un maestro visionario", apuntó Nolan. Justo después, el actor aseguró ser "the luckiest fucking man alive" ("el hombre más jodidamente afortunado del mundo"), y esa fue la frase que se silenció. Esa expresión malsonante no pasó el filtro de los censores de los Globos de Oro, aunque se entienda que se trata de una forma de hablar que nace de la emoción y los nervios del momento.

Asimismo, en su discurso Murphy, tras agradecer a su familia y amigos, alabó a sus compañeros: "Una de las cosas más hermosas y vulnerables de ser actor es que no puedes hacerlo solo. Tuvimos el elenco más increíble en esta película. Fue mágico y algunos de ellos están aquí hoy: Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman... Gracias por llevarme y sostenerme durante esta película", apuntó.