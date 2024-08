Seis películas españolas protagonizarán la sección ‘First Look’ del Festival de Cine de Locarno

España será país foco en el área de industria del 77º Festival de Cine de Locarno, que se celebra en la ciudad suiza del 7 al 17 de agosto. En concreto, el cine español protagonizará la sección ‘First Look’, dedicada a las producciones ‘work in progress’ de la décimo tercera edición de Locarno Pro. En colaboración con el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y con ICEX España Exportación e Inversiones, entidad del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ‘First Look’ ha seleccionado seis películas españolas en fase de postproducción.

Las producciones elegidas han sido ‘L’Aguait’ de Marc Ortiz, producida por TV ON producciones con Admirable Films, LAMANGA y Produccions Audiovisuals; ‘Bodegón con fantasmas’ de Enrique Buleo, producida por Hurricane Films en coproducción con Cuidado con el Perro, This and that y Sideral; ‘Dream of another summer’ de Irene Bartolomé, producida por Colibrí Studio con The Attic productions y IB Films; ‘Mares’ de Ariadna Seuba, producción de Polar Star Films y Intactes Films; ‘Prefiro condenarme’ de Margarita Ledo-Andión, una producción de Nós y ‘Río abajo, un tigre’ de Víctor Diago, producida por Boogalo Films.

Los proyectos españoles serán presentados del 9 al 11 de agosto por sus productores durante Locarno Pro, ante una audiencia de profesionales de la industria audiovisual internacional, como agentes de ventas, compradores, programadores de festivales y representantes de fondos de postproducción. Además de las presentaciones presenciales, los productores también pueden presentar sus proyectos en la plataforma digital del festival, reservada a los profesionales acreditados de la industria.

La invitación a España de ‘First Look’ enfatiza el protagonismo adquirido por el cine español en las últimas ediciones del festival suizo, uno de los principales festivales de cine competitivo del mundo. Precisamente, el año pasado Colectivo Negu recibió una mención especial por ‘Negu hurbilak’ en el Concorso Cineasti del Presente. En el Concorso Internazionale de 2021, Mohamed Mellali y Valero Escolar ganaron el ‘Pardo al Mejor Actor’ por sus papeles en ‘Seis días corrientes’ de Neus Ballús y ‘Espíritu sagrado’ de Chema García Ibarra recibió una Mención Especial. Otro año de éxito para el cine español en el festival suizo fue 2013, cuando Albert Serra ganó el Pardo d'Oro por ‘Historia de mi muerte’ y Lois Patiño recibió el Premio a la Mejor Dirección Emergente de la Ciudad y Región de Locarno por ‘Costa da Morte’, diez años después del estreno mundial de su exitoso título ‘Samsara’.

Un jurado compuesto por directores y comisarios de festivales internacionales otorgará varios premios, incluido el Premio Antaviana First Look, que cubre servicios de postproducción de hasta 50.000 euros; un premio de la empresa de postproducción Laserfilm Cine y Vídeo valorado en 5.000 euros, que podrá gastarse, por ejemplo, en subtítulos, audiodescripciones, ‘spotting list’, transcripciones o un DCP; y el Premio Music Library &SFX/Acorde dotado con 45.000 euros, consistente en servicios de supervisión musical en los laboratorios de Music Library &SFX.

Como el año pasado, la revista líder del sector ‘Le Film Français’ ofrecerá un premio valorado en 5.600 euros en espacios publicitarios y Jannuzzi Smith seleccionará un proyecto para ganar el diseño de un cartel internacional valorado en 10.000 euros.

Programa Match Me!

El programa Match Me!, una plataforma de networking para productores jóvenes dentro de la sección de industria del Festival, contará con la participación de tres productoras españolas, Carlota Darnell de Cornelius Films, Charli Bujosa Cortés de Mansalva Films, y Laura Egidos Plaja de Contraria Media. El programa, que se realiza en colaboración con el Ministerio de Cultura a través del ICAA, contará con diferentes actividades y reuniones.

Además, tres películas españolas participarán en las diferentes secciones del festival. ‘Las madres no’ (Salve Maria) de Mar Coll, producida por Escándalo Films y Elastica Films, en el concurso internacional y ‘Reinas’ de Klaudia Reynicke, producida por Alva Film, Maretazo Cine e Inicia Films, y ‘Rita’ de Paz Vega, producida por Árlan Films, Rita la película AIE, en Piazza Grande.