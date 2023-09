Paz Vega: "Hacer una película es un milagro, casi más que tener un bebé"

Numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación por su papel protagonista en “Lucía y el sexo”, la avalan como una de las mejores intérpretes de nuestro país, y va camino de hacer lo propio como directora. Paz Vega está a punto de estrenar “Rita”, su ópera prima, un dulce momento profesional que podría festejar brindado con una copa de House of Suntory, la aclamada casa de whisky japonés que alcanza los 100 años y de la que ella fue embajadora en la cena de celebración.

¿Cuál es su momento favorito para disfrutar de una buena copa de whisky?

Hay tantos. Desde ver un atardecer con mi marido tranquilamente y charlar, o en una buena sobremesa. También en una reunión en casa, con amigos. Afortunadamente, hay muchos buenos momentos para disfrutar de un buen whisky.

¿Recuerda el momento más bonito de su vida por el que ha brindado?

He brindado tantas veces, afortunadamente. Pero yo creo que fue en el hospital, cuando tuve a mis hijos, que sacamos botellas de champán y me mojé los labios. No podía beber mucho, pero brindamos y fue muy bonito.

¿Qué haría si la vida le regalara 100 años más?

¡Qué difícil! Nunca me han hecho esta pregunta. ¡Qué maravilla! Yo me lo tomaría como una gran oportunidad para no cometer los errores que se han cometido en la “anterior vida”, y disfrutar del tiempo para explorar cosas que a lo mejor me dejo en el camino, porque uno nunca sabe cuando le va a llegar “la señora”. Sería más tiempo para aprender, para poder ver a mis tataranietos, en fin, para disfrutar de la vida. ¡Viva la vida siempre!

Paz Vega en la fiesta de celebración de los 100 años de The House of Suntory Gtres

O más tiempo para volver a dirigir. ¿Cómo ha sido su experiencia como directora novel?

Tenía tantas ganas y llevaba tanto tiempo pensando en hacerlo, que el día que se me presentó la oportunidad y encontré gente que me apoyó, di el salto. Ha sido como crear algo y disfrutarlo en cada momento. Han sido seis años para levantar este proyecto ya veces uno se desanima porque las cosas no salen como uno espera, sobre todo en lo relacionado con el tiempo. Pero por fin le dimos luz verde al proyecto y empecé en la preproducción con mi equipo, luego el casting, la producción, ahora estoy con la postproducción… La verdad es que está siendo una experiencia tan bonita y tan maravillosa que solo puedo dar gracias a la vida por haberme dado esta oportunidad.

¿Por qué tardó tanto en animarse a dirigir?

Bueno, yo soy actriz y trabajo mucho, afortunadamente. Simplemente, a lo largo de mi carrera hubo un momento en el que sentí que tenía algo que contar y que quería contarlo desde mi mirada. A partir de ahí fue cuando empecé a plantearme una historia y me puse a escribir. Al principio estaba trabajando en dos historias, pero a partir de un momento una de ellas empezó naturalmente a desarrollarse más, y así fue. Cuando tuve el guion, toqué una puerta y esa primera puerta me dijo que quería ayudarme a sacar la película. Son seis años porque sacar una película es un milagro, casi más que tener un bebé. Es difícil conseguir que la gente se involucre, sobre todo en mi caso, que era una dirección novel y que no había trabajos previos como garantía. He tenido la suerte de dar con gente que ha confiado en mí y la película está ahí.

¿Ser Paz Vega la ha ayudado a la hora de sacar su película adelante?

Al principio costó mucho encontrar financiación. Que una televisión o una plataforma confíe en ti no es fácil. Te diría que más bien ha sido al contrario, porque te digo que esta película se ha hecho con los medios justos y todas las faltas que ha tenido a nivel presupuestario se han suplido con mucho talento, con mucho amor y con muchas ganas de contar esta historia. He tenido la suerte de contar con un equipo maravilloso que ha entendido el proyecto y estamos muy orgullosos de lo que tenemos.

¿Es más difícil aún hacer una película si es en España?

No, no. Ahora, trabajo hay, y mucho, afortunadamente. Las plataformas demandan mucho contenido y hay que tenerlo. De hecho, yo tengo la ligera sensación de que en el entretenimiento hay una burbuja que va a estallar en cualquier momento, porque hay mucho, demasiado. A veces, encontrar a un montador para tu película es imposible porque está todo el mundo trabajando y eso es superbueno, pero es verdad que no sé si en el tiempo se va a poder mantener este nivel de producción tan grande que hay, tanto en España como en otros países.

¿Tenía como meta cuando empezó en esta industria llegar a dirigir?

No, porque yo nunca he tenido ninguna meta. Yo he ido, digamos, subiéndome a los trenes que se me han ido presentando, a veces con mayor o menor fortuna. También he cometido errores, pero todo me ha ayudado a aprender y me ha traído hasta aquí. Nunca he sido una persona que ha dicho ‘quiero llegar a’ o ‘quiero hacer esto’, simplemente se me han presentado oportunidades y las he ido agarrando. Al final, el trabajo dignifica y hasta de los malos se aprende. Uno siempre sueña que te llegue el proyecto maravilloso, con el casting perfecto y un superdirector que va a sacar algo de ti que nadie ha visto nunca, pero si te quedas en casa a esperar que eso llegue… puede ser que llegue alguna vez, pero a lo mejor no llega nunca, y mientras tanto hay que pagar facturas, llevar a los niños al colegio… Yo he trabajado mucho y he hecho muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero de nada me arrepiento y en todos los proyectos he aprendido algo.

Paz Vega, actriz GONZALO PEREZ MATA PHOTOGRAPHERS

Con todo su bagaje, ¿qué consejo le daría a la Paz Vega que empezó hace unos veinte años?

Seguramente le diría que tuviera paciencia, que todo llega. Si algo es para ti, saldrá más tarde o más temprano. Sobre todo, que nunca deje de aprender ni de tener inquietud, que se siga interesando por las cosas. Que no pierda la ilusión o las ganas de aprender y de salir de su zona de confort, que no sienta ese miedo de dar el salto al vacío, porque hay que saltar. Los proyectos van y vienen, igual que las experiencias y las oportunidades, así que teniendo conciencia de cuál es tu centro en la vida y lo verdaderamente importante, tira para adelante.

¿Qué le queda por hacer? ¿Un proyecto soñado? ¿Ir a la luna?

Oye, ¿por qué no? Por apetecerme… (risas) Aunque la verdad es que me daría algo de miedo, no soy muy aventurera, amo mucho la vida como para arriesgarme a explotar por ahí. De momento, sigo escribiendo y mi siguiente proyecto lo tengo entre manos y está bajando a tierra. Espero poder seguir dirigiendo y contar historias desde mi lugar, e intentaré compaginarlo con mis proyectos como actriz, que en este momento es lo que más ilusión me hace. En definitiva, quiero seguir en el camino. Para mí, lo de dirigir es nuevo, pero siento que lo he estado haciendo toda la vida, porque ya son más de 25 años conviviendo en sets de rodaje y me ha tocado trabajar con gente de todo el mundo, adaptándome a muchos sistemas de trabajo. Dirigir es algo que he ido aprendiendo naturalmente y me siento muy cómoda porque, al final, siento que sigo haciendo lo mismo que todo este tiempo. Es el mismo concepto.