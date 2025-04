El silencio de Hollywood ante Trump: ¿una cuestión económica o ideológica?

Cuando Donald Trump venció en las elecciones de 2016 frente a Hillary Clinton, el ataque de Hollywood no se hizo esperar. El mundo del cine se pasó los cuatro años siguientes criticando y riéndose de todo lo que el presidente estadounidense hacía. Ahora, cuando se cumplen los primeros cien días de su segundo mandato, el silencio es la nota dominante. Y aunque en las dos últimas semanas se han empezado a oír voces discordantes, lo cierto es que ya sea por los riesgos económicos -la industria del cine no deja de ser un negocio- o por cuestiones ideológicas, Hollywood, con una clara mayoría de progresistas, se está mostrando menos combativo de lo que solía ser.

"Gran parte de lo que Hollywood ha dicho sobre Trump no se refiere específicamente a políticas públicas ni a la naturaleza de nuestro sistema político, si no a su estilo personal y su retórica. Y Hollywood ha tenido nueve años para decir lo que tiene que decir al respecto. Todo el mundo conoce las críticas", explica a EFE Grant Reeher, exdirector del Instituto Campbell de Asuntos Públicos y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Siracusa (EE UU). A eso se añade el hecho de que muchos estadounidenses "perciben que Hollywood está dirigido por élites liberales, por lo que su participación en la resistencia a Trump podría no haber ayudado políticamente a los demócratas, y creo que incluso Hollywood se ha dado cuenta de ello. Esto podría estar haciendo que la gente en Hollywood se exprese menos".

Solo hay que recordar que durante la última campaña electoral, George Clooney -uno de los más críticos con Trump- retiró su apoyo a Joe Biden, una decisión que se consideró clave para que el expresidente abandonará la carrera hacia la reelección en favor de Kamala Harris, que sin embargo no logró la victoria. El actor, que se había mantenido callado desde la llegada de Trump al Gobierno, dijo hace unos días en una entrevista que "cuando el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial fallan, el cuarto poder (la prensa) tiene que imponerse". "¿Por qué el programa ahora desacreditado '60 Minutes' emitiría un segmento tan exagerado sobre George Clooney, una estrella de cine de segunda y un comentarista político fracasado?", clamó Trump. Ha sido el primer intercambio directo entre Trump y una estrella de Hollywood, aunque ya ha habido otras que han lanzado dardos más o menos sutiles al presidente.

El chileno Pedro Pascal ha lucido en varias ocasiones la camiseta de "Protect the dolls", diseñada para apoyar a las mujeres transgénero. Una camiseta que también ha mostrado en sus redes Tilda Swinton y que llevó el cantante estadounidense Troye Sivan en Coachella. Y en ese mismo festival la cantante Clairo invitó a su actuación al demócrata Bernie Sanders, uno de los enemigos más conocidos de Trump.

La mexicana Salma Hayek publicó un vídeo en su cuenta de Instagram para hablar de la confusión en torno a la información que se publica en Estados Unidos sobre la inmigración y recordó que si los latinos estadounidenses fueran un país serían la quinta economía más grande del mundo. Son solo algunas críticas en un mar de silencio de un Hollywood que espera agazapado los siguientes movimientos de Trump. Incluso ante los esfuerzos del Gobierno para erradicar la ideología progresista en el sector privado, ya se han producido movimientos en compañías de Hollywood que han retirado programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Es el caso de Disney, que ha comenzado a modificar algunas de sus políticas internas, o Paramount, que ha eliminado los objetivos de personal relacionados con género, raza, etnia y sexo, mientras que Warner por ahora se ha limitado a cambiar la denominación de su programa DEI, que ahora es solo de inclusión. Decisiones directamente relacionadas con la economía. "Arriesgarse a alienar a una gran parte de los consumidores potenciales al ser blanco de críticas de Trump no es buen negocio", apunta Reeher. Pero también hay que tener en cuenta que China ha decidido reducir los estrenos de películas estadounidenses tras la guerra arancelaria iniciada por Trump.

Y aunque la administración estadounidense parece estar dando marcha atrás con las amenazas arancelarias, la decisión de China proporciona a Hollywood una base más sólida para "criticar al presidente, ya que se centra en los intereses comerciales y en un conjunto específico de políticas, en lugar de en el propio Trump". Un escenario al que en las últimas semanas se ha unido el enfrentamiento de la Casa Blanca contra Harvard, universidad que se enfrenta a la congelación de fondos por valor de 2.200 millones de dólares para la entidad y la amenaza de que le retiren la exención de impuestos de la que goza.

Algo que ha hecho pensar a Hollywood que ellos podrían ser los siguientes puesto que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Academia de la Grabación, organizador de los Óscar, está igualmente exenta de impuestos. Y mientras Hollywood se piensa sus próximos movimientos, ya hay quienes, lejos de enfrentarse a Trump, caen rendidos ante él. El presentador y cómico Bill Maher, una conocida figura en Estados Unidos y habitual diana de insultos del presidente, se reunió con él para salir diciendo que fue "amable y comedido" y que "en la Casa Blanca no vive un loco".