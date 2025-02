Karla Sofía Gascón guarda silencio por el bien de "Emilia Pérez"

Karla Sofía Gascón ha emitido un comunicado en el que explica que guardará silencio por el bien de la película "Emilia Pérez" por la que está nominada al Oscar a la Mejor Actriz. La intérprete madrileñaha vuelto a pedir disculpas "a todos los que se han sentido heridos por el camino" y desea que "su silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia»". El escrito, publicado en sus redes sociales, comienza explicando que ha tomado la decisión tras la entrevista de Jaques Audiard, el director de la cinta. Con este gesto quiere dar por zanjada la polémica tras la cancelación, veto y censura a la que ha sido sometida en los últimos días tras salir a la luz algunos polémicos tuits.

Comunicado Karla Sofia Gascón

A 24 horas de que dé comienzo la gala de los Goya, Karla se ha pronunciado en redes emitiendo un comunicado que dice así: "Después de la entrevista de Jacques que entiendo, decidí, por la película, por Jacques, por el el elenco, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que tuvimos todos juntos, dejar que el trabajo hable por sí mismo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia.

Me disculpo sinceramente con todos los que han sido heridos en el camino.

Solo unos días antes, la actriz, nacida en Alcobendas, reflexionaba sobre su trabajo en la película: "Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo. Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso.

En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el “cancel culture”. Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?"