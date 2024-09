"No teníamos química": Richard Gere revela la verdad de "Pretty Woman" junto a Julia Roberts

La película se llamaba originalmente "3.000"y era muy sombría. Pero la productora se echó atrás y el guion fue rehecho a la medida de Roberts y se convertiría en el definitivo "Pretty Woman", la comedia romántica que marcó un hito en la década de los 90 y lanzó al estrellato a una jovencísima Julia Roberts. Es la película que más veces se ha emitido en las televisiones españolas y que mayor rendimiento ha dado -y sigue dando- pero en realidad pudo haber sido una película muy diferente.

la cinta marcó la historia y precisamente estos días en el Festival de Venecia, Richard Gere evocaba cómo fue el rodaje. En su intervención se permitía hacer bromas sobre cómo fue la escena en la que desnuda a Roberts en el piano, en la que Edward toca el piano en el salón de baile del Beverly Wilshire en plena noche cuando entra Vivian vestida con un albornoz. Él pide al personal que les deje solos y la sienta encima del piano antes de que empiecen a besarse. Para Gere, en realidad está claro que algo no funcionaba. "Quiero decir, no había química. Este actor y esta actriz obviamente no tenían química entre ellos... No había visto esto en mucho tiempo", decía Gere ante su audiencia.

Inclso, según ha revelado el gran galán, Gere interpretó la escena con un cierto malhumor, puesto que quería reflejar la compleja vida interior de su personaje, con el que estaba disconforme. El actor se quedó a gusto hablando del guion de la película, del que dijo que su personaje estaba "criminalmente mal escrito. Era básicamente un traje y un buen corte de pelo". Sin embargo, 34 años después de su estreno puede que sea la comedia más rentable de la historia: costó 14 millones de dólares y recaudó 463.

La famosa escena, eso sí, no estaba escrita. "Esto nunca estuvo en el guion. No sabíamos cómo la utilizaríamos después. Acabó siendo esencial para la película. La idea de la escena surgió después de que el director me pidiera que imaginara lo que haría mi personaje durante su estancia en el hotel. Así que básicamente improvisamos esta escena y... empecé a tocar algo taciturno, que era la vida interior de este personaje".