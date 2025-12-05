Crítica de "Eternity": amor en el purgatorio ★ 1/2

A priori, podría despertar ciertas simpatías una película que se presenta como una comedia romántica deliberadamente anticuada, con un clásico triángulo amoroso en el que el toque de originalidad lo da el escenario en el que se desarrollan sus cuitas, nada más y nada menos que la antesala al viaje hacia una eternidad temática. En ese apeadero que parece una mezcla entre hotel de aeropuerto, feria de congresos y casino para ancianos se sitúa “Eternity”.

Este crítico se imagina lo divertido que podría haber sido trasladarse a los múltiples paraísos artificiales que el filme verbaliza en lugar de quedarse en ese no-lugar que tanto nos evoca a una pesadilla a ritmo de ‘muzak’, pero David Freyne se conforma con observar las tretas de dos hombres -un primer marido romántico y sexy y un segundo marido insensible pero fiel- para ganarse el corazón de su objeto de deseo para la eternidad. A Miles Teller y Callum Turner les encantaría ser James Stewart y Cary Grant, y a Elizabeth Olsen, Katherine Hepburn, pero aquí faltan toneladas de carisma.

El mismo que le falta a un guion que se encalla en este purgatorio de plástico, y que en aras del amor sensato, es capaz de saltarse las normas del universo que ha creado sin que le tiemble el pulso. Tal vez será mejor recuperar “El cielo… próximamente” (1991), de Albert Brooks, para darse cuenta de lo que vale en verdad un buen romance celestial.

Lo mejor:

Algunas de las eternidades con las que fabula la película son potencialmente muy atractivas.

Lo peor:

Es tediosa y anacrónica, y sus actores carecen del carisma necesario para levantarle el ánimo.