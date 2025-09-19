Crítica de "On Falling": la clase obrera no sabe de paraísos ★★★★

“On Falling” demuestra lo cerca que estamos del abismo, tan cerca como que la pantalla del móvil se rompa, y no tengamos dinero para arreglarla. Ese pequeño desastre, que para algunos puede ser una trivialidad, para muchos otros puede ser el principio del fin, porque cualquier imprevisto desmonta una balanza de pagos sin fisuras donde no hay espacio para extras. La única barrita de chocolate que nos comeremos será la que nos regalen por ser el empleado del mes, habrá que pagar la luz con el salario mínimo que cobras por vender tu alma en una planta de distribución de productos.

Contada así, la historia de Aurora (excelente Joana Santos) podría ser la de cualquier película de Ken Loach (que, por cierto, apadrina la película), pero es justo lo contrario: desaparecido el tono aleccionador, y exento de toda poética del miserabilismo, el espléndido debut de Laura Carreira está dedicado a visibilizar a un personaje condenado a la invisibilidad por culpa de la precariedad económica, el capitalismo corporativo y las dificultades del inmigrante en adaptarse a una cultura violentamente ajena. Es lo que puede lograr el cine como arte de lo empático: el hecho de que la cámara nunca abandone a Aurora, que se debate entre la inercia de una muerte en vida y una luz interior que pide a gritos que alguien le tienda una mano, demuestra el compromiso ético de Laura Carreira con una realidad acuciante y tenebrosa, y con un personaje al que resulta difícil no amar desde el primer minuto.

Una de las virtudes de la película es que nunca castiga a Aurora. No sufre un rosario de desgracias, está rodeada de gente que la ayuda y la acompaña, y que está en una situación muy parecida a la suya. Lo único que le pertenece es un sentimiento de soledad y desarraigo que el rostro de Joana Santos delata entre la ingenuidad y la sorpresa, como si no acabara de creerse que es imposible salir de esa rutina que a algunos los ha llevado al suicidio. Es muy hermoso -y ahí Carreira está cerca de los Dardenne, y de la filosofía naturalmente cálida, que tiende puentes y brinda caricias al prójimo, de Lévinas- que Aurora siempre sonría y desactive sus resistencias ante el gesto de acercamiento del otro: ahí se conserva la esperanza de lo humano en un mundo que ha perdido la esperanza. Es por ello que “On Falling” es de esas películas que abrazan y consuelan, sin que medien lágrimas en el gesto.

Lo mejor:

El espléndido trabajo de Joana Santos y la mirada, empática y nada condescendiente, de Carreira sobre la clase trabajadora.

Lo peor:

Que el público crea que es otro “Nomadland” u otra película de Ken Loach.