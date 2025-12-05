Crítica de "Five Nights At Freddy’s 2": no pisen la pizzería del terror ★

Suponemos que la gran moraleja de “Five Nights at Freddy’s 2”, que es tan mala como la primera parte, es que nunca dejes que una niña de once años lleve un proyecto de robótica a una feria científica por su cuenta, sin la supervisión de un adulto. Ese acto, presuntamente inocente, desata la única novedad de esta penosa secuela: que los animatronics poseídos de la franquicia pizzera salgan del encierro perimetral al que estaban condenados de por vida en un local desvencijado en medio de la nada.

Por lo demás, la película es tan torpe y pesada como los gigantescos robots de plástico que componen la banda de villanos, y, en un arrebato de pudor que solo puede explicarse pensando lo mucho que subestima al público al que va dirigida (niños adictos al videojuego original que probablemente han visto “Smile” cien veces), siempre corta, pacata, cuando el ‘gore’ amenaza con herir sensibilidades.

Lo mejor:

La Marioneta que mueve los hilos tiene alguna aparición perturbadora.

Lo peor:

Es puro fast-food marca Blumhouse, aburrida, fea y desmañada.