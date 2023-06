¿Cuándo deben escribirse los números con palabras o con cifras? La RAE tiene unas normas

Es muy habitual que se nos presente la duda cuando estamos redactando. En un momento dado, debemos incluir un número y no sabemos si es más conveniente hacerlo con letras o incluir la cifra. La Real Academia Española tiene unas recomendaciones para saber, en cada caso, qué es más oportuno por cuestiones de estilo y de ortografía. Como recoge la RAE, la elección de una opción u otra depende de diversos factores. El primero que debemos tener en cuenta es la naturaleza del texto: se se tata de una publicación científica o matemática, los números son imperativos. También son más aconsejables en los textos periodísticos, carteles y etiquetas. Mientras que, si se trata de un texto literario, resulta "más elegante", salvo que se trate de textos complejos, hacerlo con letras. Sin embargo, existe una serie de recomendaciones generales de la RAE.

Se escriben preferentemente con palabras, cuando:

a) Los números que pueden expresarse en una sola palabra, esto es, del cero al veintinueve, las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.): Me he comprado cinco libros: tres ensayos y dos novelas; Este año tengo cincuenta alumnos en clase; A la boda acudieron trescientos invitados.

b) Los números redondos que pueden expresarse en dos palabras (trescientos mil, dos millones, etc.): Más de cien mil personas acudieron a la manifestación; Ganó tres millones de pesos en un concurso.

c) Los números inferiores a cien que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y (hasta noventa y nueve): Mi padre cumplió ochenta y siete años la semana pasada; En la Biblioteca de Palacio hay treinta y cinco manuscritos. No es recomendable mezclar en un mismo enunciado números escritos con cifras y números escritos con palabras; así pues, si algún número perteneciente a las clases antes señaladas forma serie con otros más complejos, es mejor escribirlos todos con cifras: En la Biblioteca de Palacio hay 35 manuscritos y 135 226 volúmenes impresos, 134 de ellos incunables.

d) En textos no técnicos es preferible escribir con palabras los números no excesivamente complejos referidos a unidades de medida. En ese caso, no debe usarse el símbolo de la unidad, sino el sustantivo correspondiente: Recorrimos a pie los últimos veinte kilómetros (no los últimos veinte km). Cuando se utiliza el símbolo, es obligado escribir el número en cifras (→ 3.2.g).

e) Las fracciones, fuera de contextos matemáticos: Dos quintos de los matriculados no pasaron el examen; Para la aprobación de la ley es necesaria una mayoría de dos tercios.

f) Los números que corresponden a cantidades o cifras aproximadas: Tiene unos cuarenta y tantos años; Habría unas ciento cincuenta mil personas en la manifestación; Se levantó a las seis y algo.

g) Los números que se utilizan expresivamente o forman parte de locuciones o frases hechas: Te lo he repetido un millón de veces; En organización, es la número uno; Éramos cuatro gatos en la fiesta; Te da lo mismo ocho que ochenta; A mí me pasa tres cuartos de lo mismo.

h) Los números que corresponden a fechas históricas o festividades, incluso cuando pasan a utilizarse en la denominación de vías o espacios urbanos: Celebraron el Dieciséis de Septiembre; ¿Quedamos en la plaza del Dos de Mayo? No obstante, en algunos países del ámbito hispánico es normal el uso de cifras en estos contextos: calle del 18 de Julio.

i) Los números que identifican los naipes de la baraja: el seis de oros, el diez de picas.

j) Los números lexicalizados como nombres comunes: el once titular, el mejor nueve del mundo, el cuatro venezolano, un siete en el pantalón.

En cambio, se escriben con cifras:

a) Los números que exigirían el empleo de cuatro o más palabras en su escritura con letras: En verano la población asciende a 32 423 habitantes (más claro y de comprensión más rápida que treinta y dos mil cuatrocientos veintitrés). En algunos documentos, como cheques bancarios, contratos, letras de cambio, etc., por razones de seguridad, la expresión en cifras va acompañada normalmente de la expresión en palabras: Páguese al portador de este cheque la cantidad de veinticinco mil trescientos treinta y ocho euros (25 338 €).

b) Los números que forman parte de códigos o identificadores de cualquier tipo (códigos postales, números telefónicos, documentos de identidad, signaturas de bibliotecas, numeración de textos legales, etc.): C. P. 89765; 91 530 86 21; DNI: 3578951; C. I. 2-44-315; HA/74183; Ley 124/1990.

c) Los números que indican año: El año 2020 fue un año funesto. Solo se escriben con palabras en expresiones imprecisas: Se casaron en mil ochocientos y pico.

d) La numeración de las vías urbanas y carreteras: avenida (de) Libertadores, 35; carretera comarcal 713.

e) Los números formados por una parte entera y una decimal: El índice de natalidad es de 1,5 (o 1.5) niños por mujer. También en este caso, en cheques bancarios, contratos, letras de cambio, etc., la expresión numérica suele acompañarse de la expresión lingüística: Páguese al portador de este cheque la cantidad de mil doscientos treinta y cuatro euros con veinticinco céntimos. El sustantivo cuantificado por una expresión numérica decimal, incluso si esta designa cantidad inferior a la unidad, debe ir en plural: 0,5 millones de pesos (y no ⊗‍0,5 millón de pesos).

f) Los números que aparecen en documentos técnicos y en formulaciones matemáticas, físicas o químicas: 3x = y; g = 9,80665 m/s²; C2H4.

g) Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente: Tienen una central solar de 42kW; Mañana se alcanzarán los 35 °C.

h) Los números seguidos de la abreviatura del concepto que cuantifican: 5 cts. [= cinco céntimos], 45 págs. [= cuarenta y cinco páginas], 2 vols. [= dos volúmenes].

i) Los números pospuestos al sustantivo al que modifican (expresado o no mediante abreviatura), usados para identificar un elemento concreto dentro de una serie: página 3 (o pág. 3), habitación 317 (o hab. 317), número 37 (o núm. 37), tabla 7, gráfico 15, etc.

j) Los números utilizados para la jerarquización de niveles de texto o como llamadas de notas al pie: 1.1.3. Descomposición de un número en factores primos; 14Cfr. Lapesa, pág. 257.

k) Los números que cuantifican los elementos dispuestos en una lista:

2 botellas de leche

6 cervezas

½ kilo de filetes de pollo

1 paquete de pañuelos