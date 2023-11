David López, dibujante: "No todas las películas de superhéroes pueden ser Endgame"

Cualquiera que esté versado mínimamente en el cómic sabe quién es David López. Este artista gráfico, dibujante o historietista, según quieran ustedes definirle léxicamente o marque la última moda, se ha convertido en uno de los nombres propios de la viñeta española por, entre otros muchos éxitos profesionales, convertirse en un asiduo de la casa Marvel, donde ha dado vida en varias ocasiones a la Capitana Marvel, Carol Danvers. "Sinceramente, yo siempre había querido hacer a los X-Men, y llegué a Capitana Marvel por casualidad. Sin demasiadas ganas, pero me insistieron desde la editorial, por las historias tan buenas que estaban surgiendo. Entré como perdonándoles la vida", bromea López.

Y sigue, sobre su idilio con el personaje al que en el cine da vida la ganadora del Oscar Brie Larson: "Cuando llegué, me encontré con un fandom maravilloso que sabía apreciar realmente al personaje. Pero, sobre todo, me encontré muy a gusto al trabajar con Kelly Sue DeConnik, que ha tenido mucho que ver con la segunda película. Es una fuerza de la naturaleza y la comparo con Diego "El Cholo" Simeone por cómo trabaja. Siempre al límite. Siempre exigiéndose más a sí misma. Trabajar con una persona así es muy bonito", completa López, justo en el fin de semana en el que "The Marvels", de Nia DaCosta, llega por fin a los cines.

Brie Larson retoma el papel de Capitana Marvel en la nueva "The Marvels" THE WALT DISNEY CO.

Pensado por y para los artistas

Quiere la actualidad, eso sí, que López hable con LA RAZÓN a horas de que arrancase el evento Profesionales. ¿Qué es Profesionales? "Queríamos intentar hacer un salón como a nosotros nos gusta. Tanto a libreros como a autores de cómics nacionales. ¿Qué ocurre? En los grandes eventos, el cómic queda un poco desplazado por iniciativas que están muy bien, pero no ponen lo artístico en el centro. Como somos el principio y el final de la cadena productiva, autores y libreros, había que encontrarse. Al principio parecía algo pequeño, pero se nos ha acabado yendo de las manos", explica López, sobre una cita que ha vuelto a encontrar a los artistas con su público.

Así, en sus cinco sedes y en sus citas con casi cuatro decenas de autores, Profesionales ha sumado un nuevo éxito en su segunda edición, una que ha estado arropada también por la colaboración con Voxel School. Estre centro universitario de artes digitales acogió la charla y masterclass "Cosas que no debí ignorar cuando estudiaba arte", impartida por el propio López y en la que el artista, reconocido internacionalmente, puso al servicio de los alumnos su experiencia como autor. "El medio, en España, está bien, pero me gustaría que todos los que trabajamos a nivel internacional también pudiéramos hacerlo más y, de manera más seguida, con editoriales españolas", opina López.

Como dibujante y conocedor, de primera mano, de a qué debería aspirar la Capitana Marvel en el cine, López se muestra contento con la demostración de poderío de Brie Larson: "Tiene todo lo que se le podía pedir al personaje. Tiene la convicción necesaria y, además, la demuestra, sin olvidarse de la ternura. Transmite muchísima fuerza", explica el artista antes de entrar en la aparente fatiga superheroica que ha hecho, precisamente, que "The Marvels" sea el "peor" estreno de una película del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en cines: "No se puede estirar tanto el chicle. Vivimos en una época de franquicias absolutistas que a veces aburre. No puedes volver a contar la misma historia diez veces. ¿Cuántos reboots llevamos de Spider-Man?", se pregunta López.

"No todas las películas de superhéroes pueden ser Endgame", explica el dibujante en relación a "Vengadores: Endgame" (2019), quizá la película con la que desconectaron más fans de la franquicia superheroica y que se reivindica ahora como tótem emocional del UCM. Y sigue: "La fórmula hay que dejarla descansar, quizá, y apostar por cosas distintas como "Wandavision", por ejemplo", se despide.