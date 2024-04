Lo de David Trueba es "Teatro puro": "Somos una mezcla del azar, la fortuna, la casualidad y el esfuerzo personal"

Con dos únicos personajes, interpretados por Anna Alarcón y Vito Sanz, ha construido David Trueba una ficción sobre las variables que intervienen en el destino y sobre la relación que existe entre la persona que hoy somos y la que una vez fuimos, cuando ese destino era todavía una entelequia. Pero lo llamativo de "Los guapos" no es tanto la historia en sí, aparentemente muy del estilo de su creador, como el medio artístico que ha elegido esta vez Trueba para expresarse, y que no es la novela ni el cine, sino el teatro.

Será este, por tanto, su debut como dramaturgo y como director escénico a la vez. “Ahora lo pienso y digo… ¡vaya toro! -reconoce entre risas el coguionista de "Two Much" o "La niña de tus ojos"-. Pero era esto lo que yo quería, una experiencia total que no se limitara a la puesta en escena, sino que me permitiera dirigir algo mío. Es verdad, claro, que la responsabilidad es mayor, pero es algo que siempre había querido hacer desde la adolescencia y que, por diversos motivos, había tenido que ir aplazando”.

"Los guapos" es la historia del reencuentro de Pablo y Nuria. Aunque los dos se criaron en el mismo barrio obrero, el destino tenía caminos muy diferentes reservados para ellos. Pablo se alejó de allí para convertirse en un abogado especializado en causas solidarias; Nuria, por su parte, apenas ha tenido oportunidades en la vida y sigue anclada a ese mundo y ese pasado. Aquella etapa adolescente que compartieron presenta ahora, según el director, “versiones discordantes en el recuerdo de ambos”.

Vito Sanz en la obra de David Trueba, "Los Guapos" Luz Soria

A través de ese conflicto en la visión de su propio pasado en común, Trueba ha tratado de reflexionar sobre la manera tan artificiosa que tenemos de acercarnos a la idea del éxito y el fracaso: “Somos una mezcla del azar, la fortuna, la casualidad… y también el esfuerzo personal -explica-; pero lo importante, lo que deberíamos preguntarnos, es cuánto del sueño o del ideal del niño se ha cumplido luego en el adulto. Es ahí donde radican el éxito y la felicidad. Y las personas cercanas que nos han conocido cuando fuimos ese niño saben, al volver a mirarnos, si se ha cumplido ese sueño o si, en verdad, hemos fracasado”.

En cuanto al género y al tono en los que cabe encuadrar la función, afirma el autor que ha sido “muy fiel a mi manera de contar las cosas; hay, por tanto, una mezcla de comedia y de tragedia, de reflexión y de diversión, que se expresa dentro de un código realista”. Una fidelidad que no contraviene su voluntad de hacer, en esta ocasión, un trabajo “que fuera puramente teatral, usando solamente la palabra y unos pocos actores que puedan defenderla bien; el director aquí tiene que ofrecer un plano general y dejar que sean los actores los que generen ese plano más concreto con la acción y la palabra”.