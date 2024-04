La guerra de Ucrania sale a escena en Madrid

Tratada desde diferentes ángulos y con distintos leguajes, la guerra de Ucrania es el trágico y actual asunto que ha inspirado la programación del ciclo "Teatro y Derechos Humanos", organizado por segundo año por el Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa. Ideado por la compañía canaria Unahoramenos, "Protocolo del quebranto" será el primero de los espectáculos que abra esa programación en el mencionado espacio madrileño. La obra supone una indagación en "los motivos y consecuencias de las guerras" que intenta trascender las particularidades que rigen cada conflicto de manera aislada para reflexionar, entre otras cosas, sobre el poder, o el abuso de él, como factor común y determinante.

“Parece que desde el momento en el que hay un “otro”, se establece una base para el origen del enfrentamiento -dicen los artífices de la propuesta-. El mundo está dividido entre amigos y enemigos, aliados y rivales”. A partir de ahí, “sólo es necesario un ecosistema propicio” para iniciar cualquier guerra, teniendo en cuenta, como ellos recuerdan, que “el uso y el abuso del poder es inherente a la condición humana”. Mario Vega dirige a los actores Marta Viera, Mingo Ruano y Luifer Rodríguez en una función que se ha ido fraguando a lo largo de un exhaustivo proceso de investigación.

En la fase inicial, el equipo viajó hasta Ucrania para documentarse de primera mano sobre la situación en la que se encontraba el país, y para recoger testimonios de tragedias reales que luego han servido para elaborar el texto, firmado por el propio Vega, de "Protocolo del quebranto". Después, tratando de enriquecerse con la visión de otras personas expertas en la materia, la compañía organizó varias mesas de debate focalizadas en distintos ámbitos de los derechos humanos. El resultado es una obra que, según su director, “habla de los supervivientes de la guerra, de la gente que acaba siendo transformada por esa guerra a su pesar”.

“Hemos trabajado la comprensión del dolor humano, pero también el sentimiento de emoción por ese dolor; porque, si no sentimos cercanía por esas víctimas, nos convertimos en meros e insensibilizados espectadores televisivos que ven lo que ocurre como quien ve una película -añade Vega-. Yo creo que el teatro es de esas pocas cosas que aún puede presentarnos los problemas de otra manera, tocándonos el corazoncito. Y nosotros lo que queremos es eso: mostrar y acercar al público esta historia para que la viva no como un documento, sino como una experiencia teatral. Queremos que ese público salga posicionado ante el dolor y el drama de la guerra, pero no solo de la guerra de Ucrania, sino de los más de 50 conflictos armados que hay a día de hoy en el mundo y que, en muchos casos, quedan silenciados”.

También ha sido clave la fase de documentación en la propuesta que sucederá a "Protocolo del quebranto" en la programación del Fernán Gómez. Dirigido por Miguel Ángel Quirós, "El largo camino (Historias de Ucrania)" es un montaje que se compone de tres obras breves basadas en una serie de entrevistas que el periodista y dramaturgo Álvaro Vicente ha realizado a personas directamente relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La primera de esas piezas, escrita por Viktoriia Chernobuk, “retrata el lado humano de la guerra, explorando el miedo, la angustia y la valentía de quienes se ven atrapados en la violencia, invitando a reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de los conflictos armados y la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles”.

Raúl Quirós, por su parte, cuenta en su obra “la vida cotidiana de dos mujeres, una ucraniana y otra rusa, que viven en lugares separados”, pero comparten preocupaciones, deseos y angustias. Por último, Manuel Benito ha escrito una pieza centrada en “la experiencia de varias mujeres que han trabajado en la atención y acogida de refugiados procedentes de Ucrania”, poniendo de relieve la importancia del trabajo en equipo y la mediación cultural. Emi Caínzos, Ana Gijón e Ingrid Hernández son las únicas intérpretes de un espectáculo concebido por su director “de manera fragmentada, para poder abarcar toda la información y poder contar la historia de muchas personas a través de unas pocas”. Una historia fragmentada en la que late, para Quirós, una descorazonadora verdad: “En la guerra no hay poesía; solo barbarie y miseria”. Y recuerda la aciaga imagen que le llevó a aventurarse en este proyecto: “Me marcó absolutamente ver a un muchacho recién salido de la batalla con una manzana en la mano. Lloraba sin control porque llevaba días sin comer, y en su gesto se dejaba ver el horror de lo que acababa de vivir”.

Como complemento de la exhibición teatral, el ciclo incluye dos mesas redondas abiertas al público ("Contar la guerra" y "Supervivientes de la guerra") y una exposición que trata de “evidenciar el carácter efímero del hecho teatral y, al mismo tiempo, introducir al espectador en su construcción como parte inseparable de él”. Su título es "Protocolo del quebranto". Un paradigma creativo dentro del Laboratorio Galdós.