De Pedro "el bello" a Pedro "el viejo" en un segundo

uien a estas alturas no se haya descargado la aplicación viral del momento, FaceApp, y no haya enloquecido al verse con unos cuantos años más y repleto de arrugas, está completamente «out». Y los que lo hayan hecho, que ya son miles millones de personas en todo el mundo, ahora temen que se estén utilizando sus imágenes por recónditos lugares de la red. En primer lugar, calma. Nadie en este planeta lee la letra pequeña cuando se descarga una aplicación gratuita y cede a diestro y siniestro información privada (emails, documentos, voz...) a golpe de click. Pero claro, si aesto sumamos el hecho de que la empresa desarrolladora de la aplicación de envejecimiento (también rejuvenece, pero la sociedad se empeña en verse gagá) es rusa, ya están todos los ingredientes sobre la mesa para que esto se convierta en una polémica. Tan solo en la tienda de Apple se han descargado FaceApp 46 millones de personas. Suma y sigue. Ahora la duda es: ¿Dónde van a para las imágenes sin retocar que subimos a dicha herramienta? ¿Nos robarán las fotos? Sí. Sin ninguna duda, concluyen los expertos. Pero, ojo, que Instagram, Face-book, WhatsApp (ojo con los mensajes de voz), hacen lo propio, hasta 13.000 apps, según los expertos en ciberseguridad, recopilan nuestros datos sin reparos. Así que no carguemos la tinta contra la aplicación rusa porque su modus operandi no es novedoso ni son las únicas «alimañas» que sacan tajada de nuestra curiosidad.

ALBERT RIVERA, 39 años. «Manifiesta su buen estado a través de una dieta sana, sueño reparador, higiene diaria, antioxidantes e, incluso, un buen estado de ánimo. Aún así, les recomendaría una limpieza facial diaria , exfoliaciones y productos hidratantes así como el uso de fotoprotección» Dra. Jazmín Fragoso, Clínica Beoxy

«Es cierto que esta «startup» es rusa, pero todo su contenido está alojado en Amazon y Google Cloud, con lo cual no es que no haya riesgo, pero no se puede decir que los datos vayan para ruso. Es más, no seamos ingenuos, cualquier aplicación gratis hace que el producto seas tú, nadie trabaja por amor al arte. Este es su modelo de negocio. El usuario cede (por dejadez) todos sus derechos a estas aplicaciones y lo hace con un contrato, que es cuando se aceptan los términos de uso. Es un contrato en toda regla donde luego no cabe escandalizarse», explica Chema García, investigador de «Thiber», el «think tank» más importante de España sobre ciberseguridad. El hecho de que sean Amazon y Google los encargados de almacenar nuestros datos no es garantía de que los tratarán mejor que los rusos, como piensan algunos. Ni siquiera la crítica que ayer se hacía por la red de que aplicaciones como FaceApp no cumple con los estándares de privacidad de la Comunidad Europea. «Es un contrato formal, no hay engaño alguno», insiste el experto.